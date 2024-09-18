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Кевин пропускает матч с Болоньей из-за повреждения

Лига Чемпионов

Потеря в составе горняков

Кевин пропускает матч с Болоньей из-за повреждения

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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Хавбек "Шахтера" Кевин не попал в заявку команды на матч Лиги чемпионов против "Болоньи".

Как сообщает Трибуна, 21-летний бразилец пропустит игру, потому что получил повреждение.

Тем не менее, футболист приехал с командой на стадион в Италии, где проходит матч.

В текущем сезоне за "горняков" Кевин провел 5 матчей, в которых сделал 2 ассиста.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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