Кевин пропускает матч с Болоньей из-за повреждения

Хавбек " Шахтера " Кевин не попал в заявку команды на матч Лиги чемпионов против "Болоньи".

Как сообщает Трибуна, 21-летний бразилец пропустит игру, потому что получил повреждение.

Тем не менее, футболист приехал с командой на стадион в Италии, где проходит матч.

В текущем сезоне за "горняков" Кевин провел 5 матчей, в которых сделал 2 ассиста.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.