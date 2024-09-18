Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кевин пропускает матч с Болоньей из-за повреждения
Потеря в составе горняков
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Хавбек "
Как сообщает Трибуна, 21-летний бразилец пропустит игру, потому что получил повреждение.
Тем не менее, футболист приехал с командой на стадион в Италии, где проходит матч.
В текущем сезоне за "горняков" Кевин провел 5 матчей, в которых сделал 2 ассиста.
Напомним, что UA-Футбол ведет
Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Известны первые претенденты на замену Де Росси в Роме
- Динамо - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 18.09.2024
- Рома официально уволила Де Росси. Довбик остался без главного тренера
- Болонья – Шахтер, два матча Динамо, Интер – Милан и Сити – Арсенал. Расписание футбола на 16 – 22 сентября
- С Шевченко, Притулой, Беленюком и другими звездами. Свитолина отпраздновала 30-летие. ФОТО
- Красавица дня. Милая парагвайская дама, чей парень решил судьбу матча против Бразилии
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн