Лига Чемпионов
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Судаков пробил бездарно. Шахтер уже на 4-й минуте не реализовал пенальти в ворота Болоньи
Упустили верную возможность горняки
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Сегодня, 18 сентября, "Шахтер" выездным матчем с "Болоньей" стартовал в новом сезоне Лиге чемпионов.
Матч начался очень быстро – уже на 2-й минуте Эгиналду сбили в штрафной "Болоньи", Георгий взялся пробивать 11-метровый, однако голкипер нырнул в нужный угол и спас итальянцев.
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Очень плохо, если честно, пробил Георгий. Упустил шикарную возможность "Шахтер".
Напомним, что UA-Футбол ведет
Также на YouTube доступна аудиотрансляция матча.
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Виталий1981 (Україна)
18.09.2024 в 20:26
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