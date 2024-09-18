  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Судаков пробил бездарно. Шахтер уже на 4-й минуте не реализовал пенальти в ворота Болоньи
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Судаков пробил бездарно. Шахтер уже на 4-й минуте не реализовал пенальти в ворота Болоньи

Лига Чемпионов
Обновлено

Упустили верную возможность горняки

Судаков пробил бездарно. Шахтер уже на 4-й минуте не реализовал пенальти в ворота Болоньи

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 18 сентября, "Шахтер" выездным матчем с "Болоньей" стартовал в новом сезоне Лиге чемпионов.

Матч начался очень быстро – уже на 2-й минуте Эгиналду сбили в штрафной "Болоньи", Георгий взялся пробивать 11-метровый, однако голкипер нырнул в нужный угол и спас итальянцев.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Очень плохо, если честно, пробил Георгий. Упустил шикарную возможность "Шахтер".

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

Также на YouTube доступна аудиотрансляция матча.

По теме
yellow-arrow
Два основных игрока Шахтера были заменены из-за травм в первом тайме матча с Болоньей
yellow-arrow
Маркевич: В матче с Болоньей надеюсь на лидерство Судакова
yellow-arrow
Црвена Звезда - Бенфика. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Болонья Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Виталий1981 (Україна)
18.09.2024 в 20:26
Скільки разів треба на цьому бісовому сайті написати коментар, щоб він хоч раз з'явився!??!
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 6
avatar
Виталий1981 (Україна)
18.09.2024 в 20:26
Скільки разів треба на цьому бісовому сайті написати коментар, щоб він хоч раз з'явився!??!
Ответить
0
0
sametoy10 (Київ-Світловодськ)
18.09.2024 в 20:21
Всьо пропало...Не купить тепер Юве...
Ответить
0
0
Ganymed (Дніпро)
18.09.2024 в 20:14
Начало матча ноги ещё не ватные и так пробить .
Ответить
0
0
storm_ua (Николаев)
18.09.2024 в 20:03
Ну так а зачем вы этого бездаря пустили пробивать 11 метров. По лицу же было видно что не забьет.
Ответить
1
0
Консул (Звягель )
18.09.2024 в 20:00
Треба ж продаватись
Ответить
0
0
avatar
scorpius (Ck)
18.09.2024 в 20:00
Довбодятел ти Жора
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости