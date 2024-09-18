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ЛЧ. Болонья - Шахтер 0:0. Вязко во всех смыслах
Подарок судьбы не использовал Судаков
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Невероятно натужный и вязкий матч. И так прогнозировался достаточно тягучий темп поединка, а ливень в итальянской Болонье свел комбинационную и скоростную игру практически на нет. Чемпион Украины имел прекрасную возможность ощутимо упростить себе задачу, несмотря на погодные условия. Уже на третьей минуте Эгиналду заработал пенальти, но Судаков с отметки не сумел обыграть Скорпуского...
Общий темп был невысоким абсолютно всегда. Команды более-менее выглядели ровно. Чуточку больше, на правах хозяина, инициативой владели подопечные Винченцо Италияно. Однако, доминацией это назвать язык не повернется. Формально, итальянцы действовали первым номером, а "горняки" искали счастья на контратаках. Однако, это было лишь условностью. Фактической и реальной опасности не создавала ни одна из сторон.
При такой игре рациональным решением было сделать ставку на верховые подачи и дальние удары. Что и в принципе поняли футболисты "Болоньи" и "Шахтера". По сути все сводилось к первому провалу или удачному отскоку.
Ожидаемо, что подобные погодные условия не могли не спровоцировать большое количество физической борьбы и жестких стыков. Так и случилось. Что и вылилось в сразу две травмы для дончан. Еще до перерыва Марино Пушич был вынужден снять с игры Сикана и Коноплю. Даниил сломал нос, а Ефим покидал поле из-за проблем со спиной.
Объективно, чрезвычайно тяжелая игра. Во всех смыслах. Для игроков, для анализа, для восприятия и для какой-то оценки. Тем не менее, упрекнуть за это футболистов сложно, все же свои коррективы внесла матушка-природа. Но самым главным индикатором, в частности, для "горняков" должно было стать то, что на поле были абсолютно равные команды, и здесь можно и нужно было забирать очки.
После перерыва дождь усилился, и активнее начали давить итальянцы. Очень хотел забить нападающий "Болоньи" Кастро, несколько раз опасно пробивая. Дважды выстрелы аргентинца приходились во внешнюю сторону сетки ворот Ризныка. Еще однажды, после удара с убойной позиции монструозную реакцию продемонстрировал уже сам страж ворот "Шахтера", буквально телом заблокировав полет мяча. Топовый сейв от Дмитрия, ничего не скажешь!
Впрочем, приливы активности с определенной периодичностью, так сказать, переходили из ног в ноги. "Горняки" доходили до штрафной площадки команды Итальяно, но не хватало какого-то продолжения или оригинальной идеи. Или даже банальной точности в завершающей стадии.
С течением времени команды откровенно "наелись" и устали бегать по мокрому газону стадиона "Ренато Даль'Ара". И ощутимо возросло количество (нет, не моментов) фолов. У игроков давали знать о себе судороги, а сил для какого-то конструктива в атаке оставалось все меньше...
Наставники пытались освежить игру и разбудить свои команды заменами. Спойлер, ощутимого эффекта это не давало. Ну слишком сильно характер противостояния и погода влияли на действия коллективов. В концовке именно "Шахтер" при дождливой погоде чуть больше как раз "сушил" игру. А подопечные итальянского коуча из остаточных сил пытались хоть как-то порадовать родные трибуны, которые под финальный свисток загудели с новой силой. В итоге, украинская команда выстояла под финальным штурмом итальянцев и добыла свой первый зачетный балл в обновленном формате главного еврокубка.
В общем, ничья - абсолютно закономерна в этой паре, учитывая то, что происходило в течение всех 90 минут. И, наверное, этот результат должен удовлетворить оба коллектива. Хотя и определенный осадок точно остался. Могли "горняки" добывать победу, могли. Да, было сложно играть в таких условиях, но чуть больше агрессии и нацеленности на ворота - и все могло сложиться по-другому. Потому что, дальше будет только сложнее. Это факт.
Первый тур группового этапа Лиги чемпионов 2024/25
Среда, 18-е сентября
Италия, Болонья. Стадион "Ренато Даль'Ара"
"Болонья" - "Шахтер" 0:0
Нереализованный пенальти: Судаков 4 (вратарь)
"Болонья": Скорупски - Ликояннис (Миранда 78), Лукуми, Бейкема, Пош - Моро (Побега 65), Фройлер, Фаббиан (Урбански 78) - Ндойе, Кастро (Даллинга 65), Орсолини (к) (Илинг-Джуниор 65).
Запасные: Равалья (в), Гольм, Даллинга, Эбишер, Эрлич, Казале, Корацца, Миранда, Одгор. Побега, Урбански, Илинг-Джуниор.
Главный тренер - Винченцо Итальяно.
"Шахтер": Ризнык - Педро Энрике, Матвиенко (к), Бондарь, Конопля (Тобиас 41) - Судаков (Марлон Гомес 79), Крыськив, Бондаренко (Степаненко 79) - Эгиналду, Сикан (Невертон 35), Зубков (Траоре 79).
Запасные: Фесюн (в), Азаров, Грам, Марлон, Назарина, Невертон, Педриньо, Степаненко, Тобиас, Траоре, Франьич, Швед.
Главный тренер - Марино Пушич.
Предупреждения: Пош 3, Бондарь 11, Кастро 58, Тобиас 70, Степаненко 84, Марлон Гомес 88.
Арбитр: Рохит Сагги (Норвегия).
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