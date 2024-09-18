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ЛЧ. Болонья - Шахтер 0:0. Вязко во всех смыслах

Лига Чемпионов
Обновлено

Подарок судьбы не использовал Судаков

ЛЧ. Болонья - Шахтер 0:0. Вязко во всех смыслах

Getty Images

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Невероятно натужный и вязкий матч. И так прогнозировался достаточно тягучий темп поединка, а ливень в итальянской Болонье свел комбинационную и скоростную игру практически на нет. Чемпион Украины имел прекрасную возможность ощутимо упростить себе задачу, несмотря на погодные условия. Уже на третьей минуте Эгиналду заработал пенальти, но Судаков с отметки не сумел обыграть Скорпуского...

Общий темп был невысоким абсолютно всегда. Команды более-менее выглядели ровно. Чуточку больше, на правах хозяина, инициативой владели подопечные Винченцо Италияно. Однако, доминацией это назвать язык не повернется. Формально, итальянцы действовали первым номером, а "горняки" искали счастья на контратаках. Однако, это было лишь условностью. Фактической и реальной опасности не создавала ни одна из сторон.

При такой игре рациональным решением было сделать ставку на верховые подачи и дальние удары. Что и в принципе поняли футболисты "Болоньи" и "Шахтера". По сути все сводилось к первому провалу или удачному отскоку.

Ожидаемо, что подобные погодные условия не могли не спровоцировать большое количество физической борьбы и жестких стыков. Так и случилось. Что и вылилось в сразу две травмы для дончан. Еще до перерыва Марино Пушич был вынужден снять с игры Сикана и Коноплю. Даниил сломал нос, а Ефим покидал поле из-за проблем со спиной.

Объективно, чрезвычайно тяжелая игра. Во всех смыслах. Для игроков, для анализа, для восприятия и для какой-то оценки. Тем не менее, упрекнуть за это футболистов сложно, все же свои коррективы внесла матушка-природа. Но самым главным индикатором, в частности, для "горняков" должно было стать то, что на поле были абсолютно равные команды, и здесь можно и нужно было забирать очки.

После перерыва дождь усилился, и активнее начали давить итальянцы. Очень хотел забить нападающий "Болоньи" Кастро, несколько раз опасно пробивая. Дважды выстрелы аргентинца приходились во внешнюю сторону сетки ворот Ризныка. Еще однажды, после удара с убойной позиции монструозную реакцию продемонстрировал уже сам страж ворот "Шахтера", буквально телом заблокировав полет мяча. Топовый сейв от Дмитрия, ничего не скажешь!

Впрочем, приливы активности с определенной периодичностью, так сказать, переходили из ног в ноги. "Горняки" доходили до штрафной площадки команды Итальяно, но не хватало какого-то продолжения или оригинальной идеи. Или даже банальной точности в завершающей стадии.

С течением времени команды откровенно "наелись" и устали бегать по мокрому газону стадиона "Ренато Даль'Ара". И ощутимо возросло количество (нет, не моментов) фолов. У игроков давали знать о себе судороги, а сил для какого-то конструктива в атаке оставалось все меньше...

Наставники пытались освежить игру и разбудить свои команды заменами. Спойлер, ощутимого эффекта это не давало. Ну слишком сильно характер противостояния и погода влияли на действия коллективов. В концовке именно "Шахтер" при дождливой погоде чуть больше как раз "сушил" игру. А подопечные итальянского коуча из остаточных сил пытались хоть как-то порадовать родные трибуны, которые под финальный свисток загудели с новой силой. В итоге, украинская команда выстояла под финальным штурмом итальянцев и добыла свой первый зачетный балл в обновленном формате главного еврокубка.

В общем, ничья - абсолютно закономерна в этой паре, учитывая то, что происходило в течение всех 90 минут. И, наверное, этот результат должен удовлетворить оба коллектива. Хотя и определенный осадок точно остался. Могли "горняки" добывать победу, могли. Да, было сложно играть в таких условиях, но чуть больше агрессии и нацеленности на ворота - и все могло сложиться по-другому. Потому что, дальше будет только сложнее. Это факт.

Первый тур группового этапа Лиги чемпионов 2024/25

Среда, 18-е сентября

Италия, Болонья. Стадион "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Шахтер" 0:0

Нереализованный пенальти: Судаков 4 (вратарь)

"Болонья": Скорупски - Ликояннис (Миранда 78), Лукуми, Бейкема, Пош - Моро (Побега 65), Фройлер, Фаббиан (Урбански 78) - Ндойе, Кастро (Даллинга 65), Орсолини (к) (Илинг-Джуниор 65).

Запасные: Равалья (в), Гольм, Даллинга, Эбишер, Эрлич, Казале, Корацца, Миранда, Одгор. Побега, Урбански, Илинг-Джуниор.

Главный тренер - Винченцо Итальяно.

"Шахтер": Ризнык - Педро Энрике, Матвиенко (к), Бондарь, Конопля (Тобиас 41) - Судаков (Марлон Гомес 79), Крыськив, Бондаренко (Степаненко 79) - Эгиналду, Сикан (Невертон 35), Зубков (Траоре 79).

Запасные: Фесюн (в), Азаров, Грам, Марлон, Назарина, Невертон, Педриньо, Степаненко, Тобиас, Траоре, Франьич, Швед.

Главный тренер - Марино Пушич.

Предупреждения: Пош 3, Бондарь 11, Кастро 58, Тобиас 70, Степаненко 84, Марлон Гомес 88.

Арбитр: Рохит Сагги (Норвегия).

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Комментарии
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Lion Killer (Львів)
18.09.2024 в 22:02
Гру краще забути, 1 очко це добре. Більше нема тут про шо говорити. Добре зіграли Енріке, Криськів, Різник, Невретон моментами. Є ше час набрати форму. Подивимся
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Комментарии 17
Lion Killer (Львів)
18.09.2024 в 22:02
Гру краще забути, 1 очко це добре. Більше нема тут про шо говорити. Добре зіграли Енріке, Криськів, Різник, Невретон моментами. Є ше час набрати форму. Подивимся
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TIRAN (Донецк (Украина!))
18.09.2024 в 22:01
судья, конечно, кросафчег: одинаковые фолы - разные трактовки. зубкова по ноге после его удара ударили - тишина, такой же фол в концовке у марлона - жк! что ещё вспомнить? а, мяч влетает в сетку снаружи без касания ризныка - угловой. и это только два момента...
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Siren05 (Мариуполь)
18.09.2024 в 21:59
Тихий ужас. Даже смотреть было противно. Тот ли это Шахтёр. Трусливая. безвольная игра с одной из самой слабой командой в этом цикле игр. Что ни пас - то назад. Каким способом они хотели выиграть, непонятно. Намечается быстрая контратака и тут.. пас назад и пошло, поехало - туда-сюда -обратно. Тьфу, одним словом
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Romedon
18.09.2024 в 21:59
Нормально для старту
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Вarcelinius
18.09.2024 в 21:57
Удары издалека в дождь это не про украинские клубы?
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TIRAN (Донецк (Украина!))
18.09.2024 в 21:58
там про удары вообще разве можно что-то сказать?)))
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Вarcelinius
18.09.2024 в 22:01
Зато дурацкие стеночки перед штрафной это про нас. )))
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
18.09.2024 в 22:02
та это просто раздолье для хороших нападающих! доиграются дятлы с ризныком - не впервой!
 
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Mariupol_ua (Мариуполь)
18.09.2024 в 21:56
Гребанный Жора!!!А с другой стороны 1 балл заслужили обе команды. Ни тех, ни этих = ничья
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Вarcelinius
18.09.2024 в 21:59
Не будем хаять Жору, с кем не бывает, даже рональды не забивают.
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жека-киев (биг виладж)
18.09.2024 в 21:54
сплутали, Болонью з Оболонью?повозили нас, а це була команда з 4ї корзини!.Видно було, нехватає класу, в багатьох ситуаціях, хоча і Болонья не виглядала суперкомпндой..Але добре шо беремо очки. Бо рейтинг треба витягати зглибокоїсраки, а шо тут шо в ЛЄ, суперники такі шо не розженешся. Без 3ї команди в ЛК, геть персективи так собі.
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Andrumas (Düsseldorf)
18.09.2024 в 21:53
Отскочили. Только Болонья хотела выиграть этот матч.. Абсолютно безидейно в атаке, дальше будет очень сложно с таким отношением… остались только Брест и Янг Бойс из соперников, которых реально обыграть, но с таким футболом и это под большим вопросом
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Вarcelinius
18.09.2024 в 21:52
Спасибо за игру Шахтёр! Молодцы! Кто, как не ты.
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Петро Прутень (Львів)
18.09.2024 в 21:50
Рівень матчу = Ліга Конференцій
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жека-киев (биг виладж)
18.09.2024 в 21:58
Це вже занадто. Там Ноах, Ларн, Уельс, Мінськ.А обєктивно, так, не ЛЧ. Рівень ЛЄ.Та й, Болонья з Аталантой до речі не сильніша за Раму з Лаціо, які в ЛЄ
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Alexad (Кропивницький (Киров)
18.09.2024 в 21:49
До воріт доходять, а далі що робити ні хто не знає. Та й в захисті безлад, 0-0 дуже хороший результат по такій грі.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
18.09.2024 в 21:47
судаков, учись обманывать вратарей!
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