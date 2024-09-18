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Два основных игрока Шахтера были заменены из-за травм в первом тайме матча с Болоньей

Лига Чемпионов
Обновлено

Не лучшим образом складывается матч для горняков

Два основных игрока Шахтера были заменены из-за травм в первом тайме матча с Болоньей

ФК Шахтар

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 18 сентября, "Шахтер" выездным матчем с "Болоньей" стартовал в новом сезоне Лиге чемпионов.

Уже на 4-й минуте Судаков не реализовал пенальти в ворота итальянской команды, но на этом проблемы "горняков" не закончились.

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Еще в первом тайме получили травму и были заменены два основных игрока "горняков" - Сикан, кажется, сломал нос, а Конопля покинул поле из-за проблем со спиной. Вместо них вышли Невертон и Винисиус Тобиас.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

Также на YouTube доступна аудиотрансляция матча.

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