Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Два основных игрока Шахтера были заменены из-за травм в первом тайме матча с Болоньей
Не лучшим образом складывается матч для горняков
ФК Шахтар
Сегодня, 18 сентября, "Шахтер" выездным матчем с "Болоньей" стартовал в новом сезоне Лиге чемпионов.
Уже на 4-й минуте Судаков не реализовал пенальти в ворота итальянской команды, но на этом проблемы "горняков" не закончились.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Еще в первом тайме получили травму и были заменены два основных игрока "горняков" - Сикан, кажется, сломал нос, а Конопля покинул поле из-за проблем со спиной. Вместо них вышли Невертон и Винисиус Тобиас.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
Также на YouTube доступна аудиотрансляция матча.
Популярное сейчас
- Болонья - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
- "Как Волдеморт, но хороший": главный футболист Турции не поддержал Эрдогана, потерял все до копейки и живет в изгнании
- Рома официально уволила Де Росси. Довбик остался без главного тренера
- Болонья – Шахтер, два матча Динамо, Интер – Милан и Сити – Арсенал. Расписание футбола на 16 – 22 сентября
- С Шевченко, Притулой, Беленюком и другими звездами. Свитолина отпраздновала 30-летие. ФОТО
- Красавица дня. Завораживающая жена полузащитника сборной Чехии, который попытается забить украинцам