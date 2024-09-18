ЛЧ. Брюгге - Боруссия Д 0:3. Джокер Шахина перевернул ход встречи

Лига Чемпионов. 1-й тур

18 сентября. Брюгге. "Ян Брейдел"

Арбитр: Ирфан Пельто (Босния и Герцеговина)

"Брюгге" – "Боруссия Д" 0:3

Голы: Байно-Гиттенс 76, 86, Гирасси 90+5 (пен.)

"Брюгге": Миньоле, Сейс (Саббе 71), Мехеле, Ордоньес, Де Кейпер, Ветлесен (Вермант 85), Оньедика, Ольсен, Ванакен, Цолис (Тальби 85), Нильссон (Ютгла 65)

"Боруссия Д": Кобель, Риерсон, Шлоттербек, Зюле, Бенсебаини (Антон 59), Джан, Гросс (Нмеча 68), Брандт, Забитцер (Байно-Гиттенс 68), Адееми (Коуту 87), Мален (Гирасси 59)

Предупреждения: Ветлесен 53 - Риерсон 85

Как и полагается фавориту, игру начала гораздо активнее "Боруссия". Уже в первую десятиминутку свои шансы отличиться упустили Мален и Адейеми.

На эти моменты "Брюгге" ответил чередой ударов во время неразберихи в штрафной после углового. Три из них было заблокировано, один отбил Кобель, последний Ветлесен пробил в перекладину.

В промежутке с 20 до 35 минуты явный перевес на поле был у дортмундского коллектива. Впрочем, до реальной опасности у ворот Миньоле дело не доходило.

Отметить до перерыва можно разве что аналогичные шансы соперников у Адейеми и Ольсена после фланговых прорывов.

Второй тайм явно лучше начал "Брюгге". После двух рикошетов на ударную позицию вышел Ванакен, но пробил с 15 метров чуть выше перекладины. Далее бельгийцы провели ещё одну быструю атаку - Ольсен выкатил на Ветлесена, тот покатил мяч низом в дальний угол, но Кобель успел среагировать.

В тот период казалось, что если "Боруссия" и возьмёт сегодня 3 очка, то разве что минимально.

Открыли счёт "шмели" на 76-й минуте. Брандт стянул на себя несколько соперников, отдал на Джана, тот на Байно-Гиттенса на левый фланг и, немного сместившись в центр, 20-летний хавбек отправил мяч в ворота. Впрочем, не обошлось без рикошета.

Создалось впечатление, что этот гол существенно сломал психологический настрой бельгийского клуба. Да и физически команда явно подсела.

Как итог - через 10 минут Байно-Гитеннс оформил дубль, забив гол-близнец. Явно неудачно сработала замена на правом фланге Сейса на Саббе со стороны Никки Хайена.





Меньше чем за минуту до финального свистка "чёрно-синие" умудрился привести себе и третий мяч. Брандт разрезающей передачей вывел Гирасси один на один - центрфорварда в последний момент скосил Мехеле. Пенальти сам Гирасси и реализовал. Это первый гол гвинейца в составе Дортмунда.

Стоит отметить, что на двоих команды нанесли за матч аж 35 ударов. Несмотря на неудовлетворительный для себя результат, в целом "Брюгге" может быть доволен своим выступлением. Ну а "Боруссии" такой поединок может придать уверенности перед непростым выездом к "Штуттгарту" в Бундеслиге на этой неделе.