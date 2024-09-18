Ризнык - лучший игрок Шахтера в матче Лиги чемпионов против Болоньи по версии SofaScore и WhoScored

Сегодня, 18 сентября, донецкий "Шахтер" сыграл против "Болоньи" в рамках первого тура Лиги чемпионов.

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Лучшим игроком "горняков" по версии Sofascore и WhoScored стал голкипер Дмитрий Ризнык Он получил 8.1 и 7.6 соответственно.

25-летний вратарь совершил 5 сейвов, отдал 71% точных передач, выиграл одно воздушное единоборство и в целом сделал 78 касаний к мячу.

Самую низкую оценку получил Георгий Судаков из-за нереализованного пенальти (6.4 от Sofascore и 5.8 - WhoScored).