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ЛЧ. Спарта - Зальцбург 3:0. Урок для Динамо
Неожиданно легкая победа чехов
Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Чемпионов. Раунд Лиги. Первый тур
Прага. "Эпет Арена"
"Спарта" Прага - "Зальцбург" 3:0
Голы: Кайринен 2, Олатунджи 42, Лачи 58
"Спарта": Виндаль, Панак, Витик, Зелены, Пресиадо, Лачи (Садилек 84), Кайринен, Визнер (Ринеш 71), Бирманчевич, Олатунджи (Ррахмани 64), Хараслин (Красничи 72)
"Зальцбург": Блазвих, Дедич, Бланк, Мелльберг (Диамбу 46), Пятковски, Байчетич (Ратков 83), Капальдо, Глух, Кларк (Гурна-Дуат 66), Нене (Дагим 57), Йео (Конате 57)
Предупреждения: Витик 88 - Гурна-Дуат 72
Главный арбитр: Раде Обренович (Словения)
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