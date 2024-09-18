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ЛЧ. Спарта - Зальцбург 3:0. Урок для Динамо

Лига Чемпионов

Неожиданно легкая победа чехов

ЛЧ. Спарта - Зальцбург 3:0. Урок для Динамо

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Чемпионов. Раунд Лиги. Первый тур

Прага. "Эпет Арена"

"Спарта" Прага - "Зальцбург" 3:0

Голы: Кайринен 2, Олатунджи 42, Лачи 58

"Спарта": Виндаль, Панак, Витик, Зелены, Пресиадо, Лачи (Садилек 84), Кайринен, Визнер (Ринеш 71), Бирманчевич, Олатунджи (Ррахмани 64), Хараслин (Красничи 72)

"Зальцбург": Блазвих, Дедич, Бланк, Мелльберг (Диамбу 46), Пятковски, Байчетич (Ратков 83), Капальдо, Глух, Кларк (Гурна-Дуат 66), Нене (Дагим 57), Йео (Конате 57)

Предупреждения: Витик 88 - Гурна-Дуат 72

Главный арбитр: Раде Обренович (Словения)

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Комментарии
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Djon (Україна)
18.09.2024 в 21:47
Урок? урношлюх,заткни свою пельку, не чипай Динамо, я би подивився на гру Спарти, якщо б у них третій рік шла війна
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Комментарии 1
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Djon (Україна)
18.09.2024 в 21:47
Урок? урношлюх,заткни свою пельку, не чипай Динамо, я би подивився на гру Спарти, якщо б у них третій рік шла війна
Ответить
0
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