Турнирная таблица ЛЧ после ничьей Шахтера с Болоньей

Донецкий "Шахтер" стартовал в основном раунде Лиги чемпионов 2024/25 выездным матчем с "Болонье", который завершился вничью 0:0.

У обеих команд были шансы ("Шахтер" не реализовал пенальти, а пару опасных ударов "Болоньи" отразил Ризнык), которые так и не были реализованы.

Таким образом, команды взяли по одному очку.

Вашему вниманию ситуативная турнирная таблица Лиги чемпионов на данный момент.

Стоит отметить, что половина команд еще не сыграла свои матчи первого тура, которые пройдут сегодня вечером и завтра.