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Матвиенко признан лучшим игроком матча Болонья - Шахтер по версии УЕФА
Николай провел хороший поединок
uefa.com
Донецкий "Шахтер" стартовал в основном раунде Лиги чемпионов 2024/25 выездным матчем с "Болоньей", который завершился вничью 0:0.
По итогам матча УЕФА назвал лучшего игрока поединка, и им стал защитник "горняков" Николай Матвиенко.
"Он очень хорошие отдавал передачи, как короткие, так и длинные. На его счету ключевой пас, который привел "Шахтер" к пенальти, а также два очень хороших блока. Его общая игра в защите и организация были хороши на протяжении всего матча", – отметили в УЕФА.
⭐️ Mykola Matviienko ⭐️— FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) September 18, 2024
⚒ Shakhtar defender was recognized as the Player of the Match against Bologna in the @ChampionsLeague ????#BolognaShakhtar #Shakhtar #UCL
pic.twitter.com/suc9XXPeRi
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