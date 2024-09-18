Матвиенко признан лучшим игроком матча Болонья - Шахтер по версии УЕФА

Донецкий "Шахтер" стартовал в основном раунде Лиги чемпионов 2024/25 выездным матчем с "Болоньей", который завершился вничью 0:0.

По итогам матча УЕФА назвал лучшего игрока поединка, и им стал защитник "горняков" Николай Матвиенко.

"Он очень хорошие отдавал передачи, как короткие, так и длинные. На его счету ключевой пас, который привел "Шахтер" к пенальти, а также два очень хороших блока. Его общая игра в защите и организация были хороши на протяжении всего матча", – отметили в УЕФА.