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Матвиенко признан лучшим игроком матча Болонья - Шахтер по версии УЕФА

Лига Чемпионов
Обновлено

Николай провел хороший поединок

Матвиенко признан лучшим игроком матча Болонья - Шахтер по версии УЕФА

uefa.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Донецкий "Шахтер" стартовал в основном раунде Лиги чемпионов 2024/25 выездным матчем с "Болоньей", который завершился вничью 0:0.

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По итогам матча УЕФА назвал лучшего игрока поединка, и им стал защитник "горняков" Николай Матвиенко.

"Он очень хорошие отдавал передачи, как короткие, так и длинные. На его счету ключевой пас, который привел "Шахтер" к пенальти, а также два очень хороших блока. Его общая игра в защите и организация были хороши на протяжении всего матча", – отметили в УЕФА.

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Болонья Шахтер (Донецк) Николай Матвиенко
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Комментарии
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vlotko (Броди)
18.09.2024 в 23:14
А наші писаки всіх собак після виступів за збірну на нього вішають.
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Комментарии 1
vlotko (Броди)
18.09.2024 в 23:14
А наші писаки всіх собак після виступів за збірну на нього вішають.
Ответить
0
0

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