Крыськив: Судаков забивал раньше пенальти, сегодня не забил, но такое случается

Хавбек "Шахтера" Дмитрий Крыськив подвел итог матча 1-го тура Лиги чемпионов с "Болоньей", который завершился вничью 0:0. Слова игрока из Италии передает корреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева.

– Показалось, что с самого начала несколько сложно складывался поединок для "Шахтера". По ощущениям, как для вас это было?

– Да наоборот, наверное. Начало матча нам удалось, мы заработали пенальти. Было несколько еще у нас возможности. Я бы не сказал, что старт не удался. Дальше немного мы провалились. Начали прижиматься к своим воротам и "Болонья" создала несколько хороших поводов.

– Стоял ли вопрос, кто будет пробивать пенальти?

– Нет, наверное, у нас есть те, кто могут пробить. Жора Судаков пробивал раньше, забивал, сегодня не забил, но такое случается, мы одна команда, мы его поддержали, ничего страшного. Дальше будет бить, дальше будет забивать.

– Насколько повлияли на рисунок игры вынужденные замены Сикана и Конопли?

– Ну, это действительно большие потери для нас. Мы надеемся, что они как можно скорее вернутся. Нам действительно их не хватило. Впереди Даниила не хватило, он классно цепляется за мяч, навязывает прессинг, он значительная боевая единица наша.

– "Шахтер" нанес один удар в створ ворот. Это был как раз незабитый пенальти. Зато у соперника пять таких выстрелов, хотя больше владел мячом "Шахтер". Что дало сбой, почему так вышло?

– Надо больше контролировать мяч на чужой половине поля, у нас было много владения на собственной половине. Мы разберем игры, тренер покажет наши слабые моменты, которые у нас не выходили и покажет, как дальше играть. У нас дальше "Аталанта" в ЛЧ. И они по стилю игры схожи с "Болоньей". Будем смотреть, что у нас не вышло в атаке. Дальше будем улучшать нашу игру.

– Возможно, уже общался с Данилом Сиканом? Не знаешь, он сломал нос или обошлось?

– Не знаю, есть маленький прогноз, но я не хочу говорить, потому что это не точно. Услышал, что сказали медики. Сейчас он пройдет полное обследование. Я думаю, пресс-служба клуба полностью скажет, что и как.

– Как на ход встречи повлиял дождь? Он то шел, то останавливался. Мешало ли это комбинировать?

– Немножко мешало. Видимо, вы видели, что, например, когда Матвиенко контролировал мяч в первом тайме, он застрял в воде. Но дождь был как для нас, так и для соперника. Это погодные условия, мы можем только поблагодарить, что дренаж стадиона выдержал и мы смогли провести эту встречу, ведь дождь шел двое или трое суток.

– Один балл в копилку. Можно ли оценивать эту ничью как поражение?

– Не знаю. После группового этапа можно будет сказать точно – один балл в копилку, не потеряли ли мы два пункта.