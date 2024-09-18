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Флик - о матче ЛЧ против Монако: Мы должны быть готовы играть против лучших команд

Лига Чемпионов
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Специалист выступил на пресс-конференции

Флик - о матче ЛЧ против Монако: Мы должны быть готовы играть против лучших команд

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик высказался накануне матча первого тура Лиги чемпионов против "Монако".

"Такой клуб, как "Барселона", как и другие большие клубы, должен хотеть выигрывать титулы. Лига чемпионов - лучшее соревнование в мире. Мы должны быть готовы играть против лучших команд, но если ты не сосредоточен на 100%, тебе не место в этом соревновании".

Напомним, что матч "Монако" - "Барселона" стартует 19 сентября в 22:00 по киевскому времени.

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Барселона Монако Ханси Флик
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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