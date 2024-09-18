Флик - о матче ЛЧ против Монако: Мы должны быть готовы играть против лучших команд

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик высказался накануне матча первого тура Лиги чемпионов против "Монако".

"Такой клуб, как "Барселона", как и другие большие клубы, должен хотеть выигрывать титулы. Лига чемпионов - лучшее соревнование в мире. Мы должны быть готовы играть против лучших команд, но если ты не сосредоточен на 100%, тебе не место в этом соревновании".