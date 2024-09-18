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Ризнык - о матче с Болоньей: Как для старта, я считаю, что достаточно неплохо
Горняки расписали выездную ничью с Болоньей
shakhtar.com
Голкипер "Шахтера" Дмитрий Ризнык подвел итог матча 1-го тура Лиги чемпионов с "Болоньей",
– Видим, что вы в приподнятом настроении. Как настроение в раздевалке? Насколько эта ничья болезненна как для старта ЛЧ? Или нет?
– Ну как для старта, я считаю, что достаточно неплохо. Мы заработали один зачетный балл. Для нас это хороший результат.
– Насколько для тебя это был тяжелый поединок? Ливень то начинался, то уменьшался. Удары непростые...
– Тяжелая была игра, но хорошо сыграли в обороне, сыграли 0:0.
– Нереализованный пенальти морально несколько повлиял на команду?
– Нет, мы играли и дальше, никто в яму не попал, ничего страшного, это футбол, многие пенальти не забиваются.
– В первом тайме Судаков не забил 11-метровый, и это был единственный удар в створ ворот. Что говорил тренер в перерыве?
– Подбодрил нас, сказал, что это ЛЧ. Каждая игра здесь непростая. Несколько тактических моментов подсказал, и мы вышли на второй тайм.
- Давил ли фактор трибун? Было слышно, как во время пробития пенальти фанаты "Болоньи" освистывали...
– Конечно, если сравнить с УПЛ, где у нас нет болельщиков по понятным причинам. И когда приезжаешь на такой стадион, где полная арена против тебя – это очень тяжело. Но это наоборот это придает силы, мотивации, чтобы играть лучше.
– Сегодня на матче было не так много украинских фанатов. Может быть, что-то хотите сказать им, и тем болельщикам, которые смотрели по телевизору?
– Только хочу поблагодарить, что приехали в такой ливень, нас поддержали. Низкий поклон.
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