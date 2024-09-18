Лига Чемпионов. 1-й тур

Париж, Парк де Пренс

ПСЖ – Жирона 1:0

Гол: Гассанига 90 (аг)

ПСЖ: Сафонов, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими, Фабиан Руис (Жоау Невеш, 63), Витинья (Ли Кан Ин, 63), Заир-Эмери, Барколя (Дуэ, 63), Асенсио (Коло Муани, 39), Дембеле (Бералдо, 90+2)

Жирона: Гассанига, Мигель Гутьеррес, Давид Лопес, Мартинес, Крейчи, Ромеу, Мартин (Солис, 66), Хиль (Асприлья, 66), ван де Бек (Данджума, 58), Цыганков (Франсес, 88), Стуани (Порту, 58)

Мичел без особого пафоса отнесся к дебюту "Жироны" в Лиге Чемпионов, удивив стартовых составом в Париже. Наличие Стуани с первых минут еще можно было объяснить мифическим "опытом", а отсутствие Блинда списать на физические недостатки нидерландцы на фоне резкой атаки хозяев. Но дебют в старте Ван де Бека и выход Крейчи, у которого 9 наигранных минут в сезоне, – это красноречиво. Мичел ротировал. То есть приехал во Францию без особых иллюзий.

Но и сдавать 3 очка просто так не собирался. Мичел ожидаемо лукавил, когда перед матчем обещал не отказываться от своего стиля. Смелого футбола прошлогоднего образца в исполнении каталонцев не было. Вместо него – 0 ударов за первый тайм и меньше 30 процентов владения в первые полчаса. Из фирменных элементов не отказались только свободной роли Мигеля Гутьереса, через фланг которого "Жирона" провели 2/3 своих атак, и от гибкого билд-апа. Париж наивно выбрасывался в прессинг и порой гости за счет хитрых маневров резко проскакивали вперед.

Игры в первой половине не было вообще. "Жирона" сидела компактными 4-4-2, наглухо перекрыв центр. Париж 90% времени стерильно катал мяч вокруг этого блока и не находил путей к воротам Гассаниги. В итоге дальний удар Руиса, травма Асенсио и рекорд 37-летнего Стуани в качестве самого старого дебютанта ЛЧ в этом веке – вот и все события тайма.

Довольно забавно, что первой оживлять игру начала "Жирона". Не увидели реально угрозы и решили попробовать нащупать свой футбол. Включили прессинг в дебюте второй и сразу появилась динамика в атаке каталонцев. Цыганков выловил сложный мяч в штрафной и едва не направил его в ноги Стуани, но ветеран не дотянулся. А затем Гутьерес накинул уругвайцу на голову, нанеся первый удар "Жироны" в створ и напомнив о существовании вратаря Парижа.

Но тут же "Жирона" была вынуждена опомниться. Коло Муани элементарно проскочил Арнау Мартинеса и вывел Дембеле с Барколя 2 в 1. Усман сто лет тянул с передачей, наконец решил бить сам, в итоге позволив Крейчи эффектно себя обокрасть в последнее мгновение. Это придало импульс хозяевам и они наконец включились на полную.

Но их позиционные атаки вообще не проходили. Чтобы создать что-то, ПСЖ сначала нужно было выманить соперника. И наивная "Жирона" это сделала. Именно в быстрых выпадах после потерь "Жироны" на чужой половине Париж создал все три свои момента в последние полчаса. Все через фланг Дембеле и Хакими, которые даже ситуации 2 в 3 и 2 в 4 умудрялись выигрывать и создавать возможности.

В первом эпизоде Дембеле ворвался в штрафную и хитро пробил в ближнюю 9, но Гассанига потащил. Затем после подачи Усмана мяч рикошетом прилетел к Хакими, который в упор не переиграл вратаря – Гассанига снова затащил. Был еще сольник от Коло Муани, который резко развернул Крейчи в центр обороны, но как всегда оказался слишком гуманным в завершении. Банально не исполнив в угол.

Все шло к нулям, но Гассаниге все же не суждено было уйти с поля героем. Аргентинец не смог отреагировать на рикошет при простреле Мендеша с левого фланга и пропустил мяч между своих ног. На 90-й минуте. 1:0. "Жирона" долго без особых проблем ограничивала ПСЖ, но немного не дотерпела. С другой стороны инертность Луиса Энрике едва не привела к ничьей, и это не может не напрягать.