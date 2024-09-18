  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. У Сикана диагностировали перелом носа. ФОТО
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

У Сикана диагностировали перелом носа. ФОТО

Лига Чемпионов

Но без сотрясения мозга

У Сикана диагностировали перелом носа. ФОТО

фото из соцсетей

Новина українською

У форварда "Шахтера" Даниила Сикана, который после столкновения с соперником был заменен уже в первом тайме матча ЛЧ с Болоньей (0:0), диагностировали перелом носа.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, таков вердикт врачей.

Вместе с тем сотрясения мозга у игрока не обнаружили. Это дает надежду на скорейшее возвращение форварда в игру, пусть и в защитной маске.

Напомним, что в текущем сезоне Сикан провел за "горняков" 10 матчей, в которых забил 3 гола.

У Сикана диагностировали перелом носа. ФОТО - изображение 1
По теме
yellow-arrow
Флик - о матче ЛЧ против Монако: Мы должны быть готовы играть против лучших команд
yellow-arrow
Ризнык - о матче с Болоньей: Как для старта, я считаю, что достаточно неплохо
yellow-arrow
Крыськив: Судаков забивал раньше пенальти, сегодня не забил, но такое случается
Болонья Шахтер (Донецк) Даниил Сикан
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Телеграм-канал Игоря Бурбаса
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
vlotko (Броди)
18.09.2024 в 23:35
Що не говоріть, але суддя підтримував італійців. Завдання судді переносити своє трактування правил одинаково на дві сторони учасників гри.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
vlotko (Броди)
18.09.2024 в 23:35
Що не говоріть, але суддя підтримував італійців. Завдання судді переносити своє трактування правил одинаково на дві сторони учасників гри.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости