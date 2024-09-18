У Сикана диагностировали перелом носа. ФОТО

У форварда "Шахтера" Даниила Сикана, который после столкновения с соперником был заменен уже в первом тайме матча ЛЧ с Болоньей (0:0) , диагностировали перелом носа.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, таков вердикт врачей.

Вместе с тем сотрясения мозга у игрока не обнаружили. Это дает надежду на скорейшее возвращение форварда в игру, пусть и в защитной маске.

Напомним, что в текущем сезоне Сикан провел за "горняков" 10 матчей, в которых забил 3 гола.