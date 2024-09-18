Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
У Сикана диагностировали перелом носа. ФОТО
Но без сотрясения мозга
фото из соцсетей
У форварда "Шахтера" Даниила Сикана, который после столкновения с соперником был заменен уже в первом тайме
Как сообщает журналист Игорь Бурбас, таков вердикт врачей.
Вместе с тем сотрясения мозга у игрока не обнаружили. Это дает надежду на скорейшее возвращение форварда в игру, пусть и в защитной маске.
Напомним, что в текущем сезоне Сикан провел за "горняков" 10 матчей, в которых забил 3 гола.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Телеграм-канал Игоря Бурбаса
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
vlotko (Броди)
18.09.2024 в 23:35
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Конфликт. Стала известна еще одна причина увольнения Де Росси из Ромы
- Судаков пробил бездарно. Шахтер уже на 4-й минуте не реализовал пенальти в ворота Болоньи
- Болонья - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
- Болонья – Шахтер, два матча Динамо, Интер – Милан и Сити – Арсенал. Расписание футбола на 16 – 22 сентября
- Красавица дня. Милая парагвайская дама, чей парень решил судьбу матча против Бразилии
- Красавица дня. Завораживающая жена полузащитника сборной Чехии, который попытается забить украинцам
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн
Комментарии 1