Скорупский - о взятом пенальти от Судакова: Я всю неделю изучал соперника

Голкипер "Болоньи" Лукаш Скорупский подвел итог матча 1-го тура Лиги чемпионов с "Шахтером" (0:0) , в котором вратарь уже на 4-й минуте отбил пенальти от Георгия Судакова.

"Мы провели отличный матч, играли индивидуально, не пропустили, но очень обидно, что не забили, так как имели хорошие моменты и могли победить.

Отбитый пенальти? Я выхожу на поле, чтобы помогать команде. Всю неделю я изучал соперника и очень рад, что мой сейв помог нашей команде вселить уверенность. Наверное, если бы мы пропустили гол, матч принял бы другой оборот.

У нас хорошая команда, в которой много молодых игроков и игроков с опытом, таких как я, готовых помочь своим товарищам по команде. Давайте продолжим идти по этому пути, мы стремимся к первой победе в ЛЧ", - сказал Скорупский.