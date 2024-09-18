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Скорупский - о взятом пенальти от Судакова: Я всю неделю изучал соперника

Лига Чемпионов
Обновлено

Голкипер отбил пенальти

Скорупский - о взятом пенальти от Судакова: Я всю неделю изучал соперника

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Болоньи" Лукаш Скорупский подвел итог матча 1-го тура Лиги чемпионов с "Шахтером" (0:0), в котором вратарь уже на 4-й минуте отбил пенальти от Георгия Судакова.

"Мы провели отличный матч, играли индивидуально, не пропустили, но очень обидно, что не забили, так как имели хорошие моменты и могли победить.

Отбитый пенальти? Я выхожу на поле, чтобы помогать команде. Всю неделю я изучал соперника и очень рад, что мой сейв помог нашей команде вселить уверенность. Наверное, если бы мы пропустили гол, матч принял бы другой оборот.

У нас хорошая команда, в которой много молодых игроков и игроков с опытом, таких как я, готовых помочь своим товарищам по команде. Давайте продолжим идти по этому пути, мы стремимся к первой победе в ЛЧ", - сказал Скорупский.

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Источник:
Tuttomercatoweb
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Romerik (YNWA)
19.09.2024 в 00:17
Найперше, що не подобається, оце що всі наші молоді "зірки" б'ють мало того що на техніку, так ще й ніби заядлі туберкульозники з кволістю в ногах. Від судакова до Довбика. В середині списку можна 2 десятка назвати. Та вп*здяч ти в кут, хоча б на 1,5 метра в висоту. Це вже потрібно більше зусиль, щоб відбити
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Комментарии 1
Romerik (YNWA)
19.09.2024 в 00:17
Найперше, що не подобається, оце що всі наші молоді "зірки" б'ють мало того що на техніку, так ще й ніби заядлі туберкульозники з кволістю в ногах. Від судакова до Довбика. В середині списку можна 2 десятка назвати. Та вп*здяч ти в кут, хоча б на 1,5 метра в висоту. Це вже потрібно більше зусиль, щоб відбити
Ответить
0
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