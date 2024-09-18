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Скорупский - о взятом пенальти от Судакова: Я всю неделю изучал соперника
Голкипер отбил пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Болоньи" Лукаш Скорупский подвел итог
"Мы провели отличный матч, играли индивидуально, не пропустили, но очень обидно, что не забили, так как имели хорошие моменты и могли победить.
Отбитый пенальти? Я выхожу на поле, чтобы помогать команде. Всю неделю я изучал соперника и очень рад, что мой сейв помог нашей команде вселить уверенность. Наверное, если бы мы пропустили гол, матч принял бы другой оборот.
У нас хорошая команда, в которой много молодых игроков и игроков с опытом, таких как я, готовых помочь своим товарищам по команде. Давайте продолжим идти по этому пути, мы стремимся к первой победе в ЛЧ", - сказал Скорупский.
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