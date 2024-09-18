ЛЧ. Манчестер Сити – Интер 0:0. Патовая ситуация

Лига чемпионов, первый тур

"Этихад" (Манчестер Сити)

Главный арбитр: Гленн Нюберг (Швеция)

Главной задачей "Интера" было перекрыть Эрлинга Холанда, который забил девять голов в АПЛ из общих 11 в "Сити". Норвежцу не давали пространства на острие атаки, поэтому он был вынужден работать с партнерами гораздо ниже. Но и там стояла целая линия обороны гостей.

В общей сложности их в "нерадзури" на протяжении практически всего матча было три. И "горожанам" не то что проходить эти линии обороны было трудно и создавать что-то в чужой штрафной, но и бить с дальней дистанции гости не давали. Такое ощущение, что все 90 минут подопечные Индзаги искали вот этот “пат”, ведь ничья на “Этихаде” им вполне подходила.

Первые полчаса было стерильное владение мячом – в большинстве от "Сити". Но без особого продвижения вперед и без намеков на опасность. Под конец тайма уже было интереснее у обеих ворот. На 35 минуте Холанд ориентировочно с линии штрафной из-под защитника пробил немного правее каркаса ворот. Впоследствии де Брюйне прострелом нашел Силву в штрафной, но тот просто не попал по мячу, хотя и возле него не было оппонентов.

В последнюю пятиминутку тайма присоединился и "Интер". После прострела Зелинского с линии штрафной бил Тюрам – неточно. Также еще был момент у де Брюйне, который после разрезной передачи вышел на отличную ударную позицию, но Чалханоглу в подкате в последний момент заблокировал удар.

И, кажется, именно здесь травмировался Кевин, из-за чего не вышел на второй тайм – его заменил Гюндоган. Также Фоден играл на месте Савиньо, который в первые 45 минут никак не мог найти себе пространство.

Но до 70 минут на поле были: борьба, много передач, выигранных или проигранных верховых единоборств, выносов (преимущественно от "Интера"). Интересный футбол опоздал – наверняка стоял в очереди за едой в перерыве. И только потом последовали моменты.

Гюндоган классно прострелил на Фодена, который пробил в руки Зоммеру. Затем Мхитарян после фланговой передачи попал по воробьям, хотя мог гораздо лучше реализовать этот момент. Впоследствии еще раз голкиперы без проблем для себя вступали в игру.

А вот на 90+4 минуте мог случиться ключевой момент матча. Доку из правой части штрафного подал в свободную зону в центр, куда ворвался Илкай. Гюндоган пробил в падении головой, но мяч полетел выше ворот. Не хватило одного шага немцу.

24 подряд матч на "Этихаде" в Лиге чемпионов, в котором "Сити" не потерпел поражение. Рекордом пока владеет "Манчестер Юнайтед", у которого таких поединков 25. Уже 23 октября "горожане" могут как минимум повторить это достижение – тогда подопечные Гвардиолы сыграют против "Спарты". А “Интер” должен быть доволен другим: он не проиграл сегодня.

"Манчестер Сити" – "Интер" 0:0

"Манчестер Сити": Эдерсон – Льюис, Диаш, Аканджи, Гвардиол – Силва (Доку 80), Родри, де Брюйне (Гюндоган 46) – Савиньо (Фоден 46), Холанд, Грилиш

"Интер": Зоммер – Бисек (Павар 74), Ачерби, Бастони – Дармиан (Дюмфрис 74), Барелла, Чалханоглу (Фраттези 81), Зелинский (Мхитарян 65), Карлос Аугусто – Тареми, Тюрам (Л. Мартинес 65)

Предупреждение: Диаш 33