"Таких горняков можно и нужно было обыгрывать". Болонья - Шахтер. Обзор послематчевой итальянской прессы

Можно долго размышлять над тем, насколько удачным получился первый матч "Шахтера" в новом сезоне Лиги Чемпионов. Можно вспомнить незабитый пенальти от Судакова, но в то же время отметить и сэйвы Ризныка, без которых эта ничья не была бы возможной.

В любом случае, ощущения от этого матча неоднозначные. К слову, неоднозначные они и у наших итальянских коллег, которые писали свои материалы, глядя на игру под совсем другим углом. Сильно ли отличаются впечатления нашей и итальянской прессы после ничьей между "Болоньей" и "Шахтером"? Давайте разбираться!

"Скорупски отбивает пенальти, а Фаббиан упускает убойный момент: Болонья дебютировала в Лиге Чемпионов с ничьей", — с таким заголовком свой материал опубликовало, наверное, наиболее известное издание с Апеннин — La Gazzetta dello Sport.

В целом в отчете Маттео Далла Вите, который является автором материала, отметил об ужасном старте матча, который спас команде Скорупски, впрочем выделяет и то, что команда Винченцо Итальяно создала гораздо больше, вот только не хватило точности. "Первый матч Болоньи в Лиге Чемпионов — это смесь упущенных шансов и ощущение, что этот Шахтер можно и нужно было обыграть, несмотря на ошибку на старте матча", — отмечает автор.

"Да, в начале украинцы могли выйти вперед, но Скорупски идеально среагировал на пенальти от Судакова. Начиная с того момента, несмотря на то, что Болонья и близко не показывала свой лучший футбол, команде все же удалось создать свои моменты, но реальные голевые шансы от Кастро, Фаббиана и Даллинги были ликвидированы Ризныком".

Кроме футбола, в отчете также упоминается и о плохой погоде, ведь дождь начался еще вчера вечером перед днем игры. Это помешало командам показывать содержательную игру: "Да, начало матча было потенциальной катастрофой, но после нереализованного пенальти Шахтеру было трудно вернуться в игру с нужным настроем. Просели украинцы частично и из-за натиска от Болоньи... мысли все же смешанные, но ощущение того, что итальянцы могли добыть больше, не покидает, поэтому и дебют в Лиге Чемпионов получился смазанным".

Издание TuttoSport также выносит в заголовок фамилию своего голкипера: "Болонья играет вничью в дебютном матче Лиги Чемпионов против Шахтера: Скорупски отразил пенальти". Сам отчет на сайте получился как-то криминально скромным и "сухим". Они выделили плохой старт команды и вытащенный пенальти, но затем преимущество приписывают только "Болонье". На этом все.

"Болонья - Шахтер 0:0: Скорупски отбивает пенальти, а итальянцы упустили кучу голевых моментов", — это заголовок на ресурсе Corriere della Sera. Конечно, они не могли не вспомнить о геройстве от Скорупски, но набросились с определенной критикой в адрес команды: "Итальяно точно может об этом пожалеть, команда потеряла слишком много шансов и должна была побеждать".

Для автора отчета этот матч стал настоящим праздником, что логично, ведь это первый за 60 лет матч "Болоньи" в Лиге Чемпионов: "Европейское крещение завершилось нулевой ничьей против Шахтера. Вечеринка все же не испорчена, но они упустили хорошую возможность набрать три очка, ведь дальше будет выезд на Энфилд".

Нашлось что сказать и о донецкой команде: "Команда Итальяно пока не сыграна и не автоматизирована, чтобы противостоять отточенному дриблингу и низкому блоку Шахтера, который является хоть и молодой, но мужественной командой, которая может играть столь же красиво, насколько и неубедительно... впрочем, этот старт невозможно назвать успешным, ведь именно Шахтер выглядел самым легким из всех 8 соперников".

В статье издания Corriere dello Sport также отметили голкипера "Болоньи", а как без этого? А подытоживая то, что они увидели на поле, отметили следующее: "Под ливнем на Дель Ара Болонья сыграла свой исторический матч в Лиге Чемпионов, все могло завершиться победой и шансов на это было достаточно, но уж как есть".

Немного по-другому восприняли этот результат журналисты из издания TuttoMercatoWeb, ведь они отметили, что Скорупски по сути спас Болонье ничью. Неудачный старт матча они оправдывают нервами и исключительно психологической проблемой, ведь коллективу не хватает опыта на подобном уровне. Как только нервы ушли, началась и игра. "После того, как Болонья показала свою мощь в атаке, во втором тайме Пушич изменил игру и ближе к концу Шахтер играл все плотнее, не давая особого пространства для фантазии. Поэтому ничья, которая удовлетворила всех, или не удовлетворила всех — выбирайте сами".

Вот так этот матч увидели итальянцы. Как мы говорили в начале, эмоции у нас действительно схожи. Ничья, которая могла стать победой или поражением, поэтому и откровенного позитива или негатива нет. Посмотрим, как команда Пушича продолжит свой путь в Лиге Чемпионов, первый матч прошел неоднозначно, нужно больше информации, чтобы делать какие-то выводы.