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Сотый мяч Холанда за горожан откладывается. Манчестер Сити – Интер 0:0. Обзор матча

Лига Чемпионов
Обновлено

Зрители не дождались результативных атак

Сотый мяч Холанда за горожан откладывается. Манчестер Сити – Интер 0:0. Обзор матча

Фото - Martin Rickett / PA Wire

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Финалисты розыгрыша 2022/23 начали для себя новый евросезон. "Небесно-голубые" на правах хозяев имели больше возможностей, чтобы забить и одержать победу, но реализация подвела обе команды.

Подопечные Гвардиолы нанесли 23 удара, но только в пяти случаях мяч попал в створ. Гости чаще били мимо ворот по сравнению с общим количеством попыток (7 из 13). Ян Зоммер – один из лучших игроков поединка. В активе кипера ломбардийцев 5 сейвов.

Во втором туре "горожане" посетят "Слован" в Братиславе, а "нерадзурри" будут принимать "Црвену Звезду" на "Джузеппе Меацца".

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Смотрите обзор матча 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25

Манчестер. Этихад Стедиум

Манчестер Сити – Интер 0:0

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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