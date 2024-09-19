Сотый мяч Холанда за горожан откладывается. Манчестер Сити – Интер 0:0. Обзор матча

Финалисты розыгрыша 2022/23 начали для себя новый евросезон. "Небесно-голубые" на правах хозяев имели больше возможностей, чтобы забить и одержать победу, но реализация подвела обе команды.

Подопечные Гвардиолы нанесли 23 удара, но только в пяти случаях мяч попал в створ. Гости чаще били мимо ворот по сравнению с общим количеством попыток (7 из 13). Ян Зоммер – один из лучших игроков поединка. В активе кипера ломбардийцев 5 сейвов.

Во втором туре "горожане" посетят "Слован" в Братиславе, а "нерадзурри" будут принимать "Црвену Звезду" на "Джузеппе Меацца".

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Манчестер. Этихад Стедиум