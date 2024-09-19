Досадная ошибка Гассаниги стоила гостям ничьей. ПСЖ – Жирона 1:0. Обзор матча и видео гола

Каталонская команда дебютировала в главном клубном евротурнире. Несмотря на 26 ударов парижан, реальных голевых шансов у чемпиона Франции было немного. В 12-ти эпизодах попытки "красно-синих" пробить по воротам были заблокированы, а еще в девяти случаях они отправляли мяч мимо ворот.

Подопечные Мичела надеялись на контратаки, но за весь поединок провели лишь одну атаку с ударом в створ. Дело шло до ничьей, пока Пауло Гассанига не поймал мяч после прострела Нуну Мендеша.

Во втором туре "принцы" поедут в Лондон к "Арсеналу", а дебютанты будут принимать "Фейеноорд".

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Смотрите обзор матча 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25

Париж. Парк де Пренс

ПСЖ – Жирона 1:0

Гол: Гассанига, 90 (аг)