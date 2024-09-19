18 ударов от хозяев и дубль за 18 минут после выхода на замену. Брюгге – Боруссия Дортмунд 0:3. Обзор матча и видео голов

Соперники продемонстрировали хороший атакующий футбол, вот только бельгийский клуб не смог похвастаться реализацией моментов. "Черно-синие" даже опередили гостей по количеству ударов (18-17), но ни один из пяти ударов в створ не привел к голу.

"Шмели" кроме качественного завершения нескольких атак уверенно держали мяч (63%) и играли практически без нарушений правил (4 фола). Во втором туре немецкий коллектив будет принимать "Селтик", а представители Западной Фландрии посетят Грац, где их будет ждать "Штурм".

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Смотрите обзор матча 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25

Брюгге. Ян Брейдел Стадион

Брюгге – Боруссия Дортмунд 0:3

Голы: Байно-Гиттенс, 76, 86, Гирасси, 90+5 (п)