Братислава почувствовала, что такое Лига чемпионов. Селтик – Слован 5:1. Обзор матча и видео голов

В первом тайме "небесно-голубые" держались, пропустив всего один мяч. С самого начала было ясно, что гостям следует надеяться только на стандарты и контратаки.

После перерыва чемпион Словакии быстро пропускает два мяча и полностью лишается любого влияния на поединок, хотя и удалось временно сделать счет 1:3. "Ястребы" начали проседать и об этом также свидетельствует статистика желтых карточек. Если в первом тайме футболисты Братиславы заработали три "горчичника", то во втором – 0.

Во втором туре шотландский гранд сыграет против "Боруссии" в Дортмунде, а "небесно-голубых" ждет домашнее испытание против "Манчестер Сити".

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Смотрите обзор матча 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25

Глазго. Селтик Парк

Селтик – Слован 5:1

Голы: Скейлс, 17, Фурухаси, 47, Энгельс, 56 (п), Маэда, 70, Ида, 86 – Виммер, 60