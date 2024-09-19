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Братислава почувствовала, что такое Лига чемпионов. Селтик – Слован 5:1. Обзор матча и видео голов
Белые ястребы начинают этап лиги с разгромного поражения
Фото - Sky Sports
В первом тайме "небесно-голубые" держались, пропустив всего один мяч. С самого начала было ясно, что гостям следует надеяться только на стандарты и контратаки.
После перерыва чемпион Словакии быстро пропускает два мяча и полностью лишается любого влияния на поединок, хотя и удалось временно сделать счет 1:3. "Ястребы" начали проседать и об этом также свидетельствует статистика желтых карточек. Если в первом тайме футболисты Братиславы заработали три "горчичника", то во втором – 0.
Во втором туре шотландский гранд сыграет против "Боруссии" в Дортмунде, а "небесно-голубых" ждет домашнее испытание против "Манчестер Сити".
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Смотрите обзор матча 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25
Глазго. Селтик Парк
Голы: Скейлс, 17, Фурухаси, 47, Энгельс, 56 (п), Маэда, 70, Ида, 86 – Виммер, 60
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