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Мастер-класс для Динамо. Спарта – Зальцбург 3:0. Обзор матча и видео голов
Пражский коллектив разбил австрийский гранд
Фото - Спарта
Гости пропустили уже на 2-й минуте, что могло повлиять психологически на молодых футболистов команды и испортить подготовленный план на игру. Еще до перерыва хозяева удвоили преимущество благодаря точному удару Олатунджи, который после перерыва добавил к голу ассист.
"Ред Булл" действовал первым номером (владение 66%), но при 11 ударах только раз попал в створ. Чешский клуб играл на контратаках и сделал всего 256 передач. Этого хватило для разгрома соперника.
Во втором туре "железные" поедут к "Штутгарту", а "красные быки" будут принимать "Брест".
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Смотрите обзор матча 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25
Прага. epet ARENA
Голы: Кайринен, 2, Олатунджи, 42, Лачи, 58
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