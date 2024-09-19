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Интер - третья команда в Лиге чемпионов, которой еще ни разу не забил Эрлинг Холанд

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Итальянцы снова закрыли норвежца

Интер - третья команда в Лиге чемпионов, которой еще ни разу не забил Эрлинг Холанд

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера "Интер" сумел сыграть на "Этихаде" в нулевую ничью с "Манчестером Сити". Перед этим поединком Эрлинг Холанд имел на своем счету 99 голов в составе "горожан" и были надежды, что юбилейный мяч забьет в ворота итальянской команды, однако соперники не дали это сделать 24-летнему форварду.

Кроме того, за свою карьеру в "Ман Сити" норвежец столкнулся с 32-мя разными соперниками, и миланский "Интер" - одна из трех команд, которым он еще не забивал (остальные - мадридский "Реал" и "Црвена Звезда"). Также вчера форвард "горожан" сделал лишь 14 касаний мяча, что является наименьшим показателем среди всех игроков, которые начинали игру с обеих сторон.

Добавим, что следующий поединок "Манчестер Сити" сыграет в чемпионате 22 сентября, дома, против лондонского "Арсенала".

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Лига чемпионов Интер (Милан) Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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Источник:
Opta Analyst
Опубликовал: Александр Гресь
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