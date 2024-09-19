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Пушич - после 0:0 с Болоньей: Поле было очень неудобным для игры, но мы отработали сполна

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Пушич - после 0:0 с Болоньей: Поле было очень неудобным для игры, но мы отработали сполна

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич проанализировал ничью против "Болоньи" (0:0) в первом туре основного раунда Лиги чемпионов.

- Как вы прокомментируете игру? По вашему мнению, "Шахтер" получил одно очко или потерял три?

- Конечно, все зависит от того, как рассматривать ход событий в этом матче. Вы сами видели, что поле было очень неудобным для игры, мы не могли проявить в полной мере свои качества на таком газоне. Тем не менее, что касается нашего подхода к игре, нашей стратегии, которой мы придерживались с начала матча, то я считаю, что мы отработали сполна - особенно в поиске свободных зон.

И если оценивать матч с точки зрения того, кто больше получил, то я считаю, что это тяжелое одно очко, которое выиграли обе команды. Поэтому обе команды могут быть довольны. Для нас это была сложная игра, и я склонен считать, что это одно очко, которое мы заслужили, оно больше идет в нашу копилку положительных результатов.

- Переживаете, что ваша команда создала так мало моментов?

- Вам нравится статистика? Мне - нет. Это и есть ответ на ваш вопрос.

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Болонья Лига чемпионов Шахтер (Донецк) Марино Пушич
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Источник:
Шахтар Донецьк
Опубликовал: Александр Бураков
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