Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пушич - после 0:0 с Болоньей: Поле было очень неудобным для игры, но мы отработали сполна
Впечатления специалиста
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич проанализировал ничью против "Болоньи" (0:0) в первом туре основного раунда Лиги чемпионов.
- Как вы прокомментируете игру? По вашему мнению, "Шахтер" получил одно очко или потерял три?
- Конечно, все зависит от того, как рассматривать ход событий в этом матче. Вы сами видели, что поле было очень неудобным для игры, мы не могли проявить в полной мере свои качества на таком газоне. Тем не менее, что касается нашего подхода к игре, нашей стратегии, которой мы придерживались с начала матча, то я считаю, что мы отработали сполна - особенно в поиске свободных зон.
И если оценивать матч с точки зрения того, кто больше получил, то я считаю, что это тяжелое одно очко, которое выиграли обе команды. Поэтому обе команды могут быть довольны. Для нас это была сложная игра, и я склонен считать, что это одно очко, которое мы заслужили, оно больше идет в нашу копилку положительных результатов.
- Переживаете, что ваша команда создала так мало моментов?
- Вам нравится статистика? Мне - нет. Это и есть ответ на ваш вопрос.
Популярное сейчас
- Турнирная таблица ЛЧ после ничьей Шахтера с Болоньей
- ЛЧ. Болонья - Шахтер 0:0. Вязко во всех смыслах
- Два основных игрока Шахтера были заменены из-за травм в первом тайме матча с Болоньей
- Судаков пробил бездарно. Шахтер уже на 4-й минуте не реализовал пенальти в ворота Болоньи
- С Шевченко, Притулой, Беленюком и другими звездами. Свитолина отпраздновала 30-летие. ФОТО
- Красавица дня. Милая парагвайская дама, чей парень решил судьбу матча против Бразилии