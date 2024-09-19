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Форвард Боруссии Джейми Байно-Гиттенс: Когда я вышел на замену, тренер сказал, что я должен повлиять на ход матча
Англичанин был вознагражден за свою вчерашнюю игру
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Дортмундская "Боруссия" начала новый еврокубковый сезон с непростой выездной победы над "Брюгге" (3:0). Счет долгое время оставался ничейным, пока Джейми Байно-Гиттенс, вышедший на замену во втором тайме, не отличился дважды в течение десяти минут. После поединка молодой английский нападающий поделился впечатлениями от игры.
"Это первый раз, когда я получил награду "Игрок матча" в Лиге чемпионов. Это очень приятное ощущение. Я рад своим двум голам. Но еще приятнее, что мы выиграли матч. Когда я вышел на замену, тренер сказал, что я должен повлиять на ход матча. Я много раз тренировал это движение для завершающего удара", - заявил Джейми Байно-Гиттенс.
Добавим, что следующий поединок дортмундская "Боруссия" сыграет в Бундеслиге 22 сентября, на выезде, против "Штутгарта".
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