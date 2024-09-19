Мичел: Для нас хорошо, что мы продолжаем расти. ПСЖ был лучшим на поле, поэтому гол мог быть забит раньше

Вчерашний дебют "Жироны" в Лиге чемпионов был близок к настоящему сенсационному результату, однако автогол от Пауло Гассаниги принес "ПСЖ" важную победу и первые три очка. На послематчевой пресс-конференции тренер каталонцев Мичел отметил, что его подопечные хорошо провели первую половину встречи и не хотел придавать значения ошибке голкипера, напомнив, что аргентинец и раньше спасал команду от пропущенных мячей.

"Мы создали хороший имидж на клубном уровне и на поле. Мы - скромный клуб, и мы хотели наслаждаться этим моментом. Для нас хорошо, что мы продолжаем расти. ПСЖ был лучше на поле, поэтому гол мог быть забит раньше. Наш первый опыт в Лиге чемпионов... В первом действии было видно, что мы нервничали, но по ходу игры мы улучшились. Мы хорошо провели первый тайм, но во втором они нас прижали, и мы слишком много оборонялись. Мы можем отдать пас каждому, ошибки существуют в футболе, и мы должны жить с ними. Мы должны быть скромными, и все игроки выкладывались на полную. В раздевалке все чувствуют себя разбитыми. У нас была длинная игра, Гассанига сделал два или три хороших сейва, но мы должны гордиться тем, что мы сделали и как мы это сделали. Мы работали и росли в течение трех лет. Нам далеко до "Барсы" и "ПСЖ", но сегодня мы хорошо соревновались. Мы делали все хорошо в течение длительного времени, и именно поэтому я хочу, чтобы новые игроки учились у ветеранов, которые прошли путь во втором дивизионе. Команду не построишь за одну ночь", - цитирует Мичела Marca.

Добавим, что следующий поединок в Лиге чемпионов "Жирона" проведет 2 октября дома против "Фейеноорда".