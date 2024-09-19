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Итальяно - о ничье с Шахтером: Ребята немного разочарованы. Это был матч, который мы могли выиграть
Мнение наставника итальянской команды
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Болоньи" Винченцо Итальяно прокомментировал нулевую ничью в первом туре Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера".
"У нас были шансы, в этом дебюте в Лиги чемпионов мы сыграли так, как и должны были. Нам нужно расти и совершенствоваться на завершающей стадии, мы должны были воспользоваться преимуществом в виде нескольких ударов со штрафных. Должен сказать, что ребята немного разочарованы, потому что это был матч, который мы могли выиграть. Это было хорошее выступление.
"Шахтёр" много перемещается в последней трети поля, много рискует, и мы могли бы извлечь из этого больше пользы, используй высокий прессинг.
Мы атаковали по обоим флангах, чередовали их, соперник был зажат на своей половине поля. Мы должны играть лучше, когда у нас есть такие созданные возможности и иметь другой настрой на домашней арене.
Момент Фаббиана? Ему следовало сыграть по мячу раньше и не давать вратарю времени выйти с ворот.
Скорупски действительно хорошо сработал в случае с пенальти, иначе игра бы полностью изменилась", - сказал Итальяно.
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