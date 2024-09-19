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Итальяно - о ничье с Шахтером: Ребята немного разочарованы. Это был матч, который мы могли выиграть

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Мнение наставника итальянской команды

Итальяно - о ничье с Шахтером: Ребята немного разочарованы. Это был матч, который мы могли выиграть

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Болоньи" Винченцо Итальяно прокомментировал нулевую ничью в первом туре Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера".

"У нас были шансы, в этом дебюте в Лиги чемпионов мы сыграли так, как и должны были. Нам нужно расти и совершенствоваться на завершающей стадии, мы должны были воспользоваться преимуществом в виде нескольких ударов со штрафных. Должен сказать, что ребята немного разочарованы, потому что это был матч, который мы могли выиграть. Это было хорошее выступление.

"Шахтёр" много перемещается в последней трети поля, много рискует, и мы могли бы извлечь из этого больше пользы, используй высокий прессинг.

Мы атаковали по обоим флангах, чередовали их, соперник был зажат на своей половине поля. Мы должны играть лучше, когда у нас есть такие созданные возможности и иметь другой настрой на домашней арене.

Момент Фаббиана? Ему следовало сыграть по мячу раньше и не давать вратарю времени выйти с ворот.

Скорупски действительно хорошо сработал в случае с пенальти, иначе игра бы полностью изменилась", - сказал Итальяно.

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Болонья Лига чемпионов Шахтер (Донецк) Винченцо Итальяно
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Источник:
Tuttomercatoweb
Опубликовал: Александр Бураков
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