Луис Энрике: Нам было трудно создавать голевые моменты, но мы заслужили победу

"ПСЖ" со скрипом начинает свой путь в Лиге чемпионов, переиграв на своем поле новичка турнира "Жирону" (1:0). На послематчевой пресс-конференции главный тренер парижан Луис Энрике подчеркнул, что победа над соперником стоила немалых усилий, поскольку им противостояла действительно качественная команда.

"Было понятно, почему "Жироне" удалось квалифицироваться в Лигу чемпионов. Почему они так долго были на вершине Ла Лиги. Это очень сложная команда, и она хорошо защищалась. Нам было трудно создавать голевые моменты, но мы заслужили победу. Я говорил Мичелу, что это было хуже, чем рожать ребенка, при всем моем уважении. Я думаю, что мы были лучше, но "Жирона" сделала нас немного круглыми и вскружила нам голову. В перерыве мы сказали, что если не будем давить, то будем страдать. Мы были обязаны победить, и это было очень тяжело. Я поздравляю "Жирону". Мы не знаем, насколько большой будет конкуренция в этом формате. Мы будем играть с командами, которые имеют более легкие условия, чем мы. Сколько очков нам понадобится? Есть много неизвестных, которые будут выясняться. Выиграть сегодня было жизненно важно", - цитирует Луиса Энрике Marca.

Добавим, что следующий матч "ПСЖ" сыграет в чемпионате 21 сентября, на выезде, против "Реймса".