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Нури Шахин: Как по мне, победа была вполне заслуженной

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У черно-желтых сработали замены во второй половине игры

Нури Шахин: Как по мне, победа была вполне заслуженной

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Дортмундская "Боруссия" на выезде оказалась сильнее "Брюгге" (3:0). Долгое время немцы не могли найти ключ от ворот соперника, однако удачные замены от Нури Шахина принесли важные три очка для его команды. На послематчевой пресс-конференции главный тренер дортмундцев отметил, что бельгийцам удалось удивить своего соперника и поединок прошел не по тому сценарию, который ожидал увидеть наставник гостей.

"Я был несколько удивлен, увидев, что они играют ниже, чем мы ожидали. В итоге мы много владели мячом и контролировали игру, но "Брюгге" все же удавалось давать о себе знать на контратаках. Терять мяч против такой команды, как "Брюгге", с качественными атакующими игроками, опасно. У них был период, когда имели территориальное преимущество, но это абсолютно нормально. Они очень хороший соперник. Однако, как по мне, победа была вполне заслуженной", - цитирует Нури Шахина RTL Info.

Добавим, что следующий матч "Боруссии" в Лиге чемпионов состоится 1 октября дома против "Селтика".

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Боруссия (Дортмунд) Нури Шахин Брюгге
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Источник:
RTL Info
Опубликовал: Александр Гресь
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