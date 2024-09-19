Матвиенко: Хотим как минимум попасть в зону команд, которые борются за плей-офф

Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко и лучший игрок матча с "Болоньей" (0:0) по версии УЕФА высказался о старте Лиги чемпионов.

"Не могу сказать, что мы полностью довольны стартом, но если оценивать игру в целом, то результат, пожалуй, закономерен. Ничья 0:0 - это неплохой старт в Лиге чемпионов, хотя, конечно, очень хотели победить.

Спад после нереализованного пенальти? Это Лига чемпионов, здесь не может быть спада. Считаю, что наши планы немного изменила погода, поэтому пришлось перестраиваться в середине матча, игра получилась нервной. Также было много длинных передач.

Впервые получил эту награду, и это очень приятно. Не ожидал, но искренне благодарю всех за поддержку. Конечно, приятно получать такие награды, но было бы лучше, если бы мы победили.

Наши шансы? Как минимум, попасть в зону команд, которые борются за плей-офф", - сказал Матвиенко.