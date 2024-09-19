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Матвиенко: Хотим как минимум попасть в зону команд, которые борются за плей-офф
Амбиции "горняков"
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко и
"Не могу сказать, что мы полностью довольны стартом, но если оценивать игру в целом, то результат, пожалуй, закономерен. Ничья 0:0 - это неплохой старт в Лиге чемпионов, хотя, конечно, очень хотели победить.
Спад после нереализованного пенальти? Это Лига чемпионов, здесь не может быть спада. Считаю, что наши планы немного изменила погода, поэтому пришлось перестраиваться в середине матча, игра получилась нервной. Также было много длинных передач.
Впервые получил эту награду, и это очень приятно. Не ожидал, но искренне благодарю всех за поддержку. Конечно, приятно получать такие награды, но было бы лучше, если бы мы победили.
Наши шансы? Как минимум, попасть в зону команд, которые борются за плей-офф", - сказал Матвиенко.
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