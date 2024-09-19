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Пеп Гвардиола о ничьей с Интером: Мы играли намного лучше, чем два года назад в финале Лиги чемпионов
Тем не менее счет на табло показывает другой результат
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" стартовал с нулевой домашней ничьей против "Интера" в новом сезоне Лиги чемпионов. После поединка главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола сказал, что он более чем доволен игрой своих футболистов в противостоянии с "нерадзурри".
"Мы столкнулись с очень, очень сложной командой, чемпионами Италии. Они физически сильны, и у них есть [сила] на всех линиях. Они строят свою игру от Зоммера и Бастони, играя на переходе. Я очень доволен игрой, которую мы сыграли. Они мастера глубокой защиты. Они невероятно помогают друг другу, поэтому вы не можете ожидать, что создадите много моментов. Мы создали несколько моментов. Мы играли намного лучше, чем два года назад в финале Лиги чемпионов. Мне все нравится в игре моей команды сегодня. Мы хотели бы выиграть, но у нас впереди еще семь игр, посмотрим, что будет дальше. После того, что случилось с Кевином [Де Брюйне] и врачи сказали, что он не готов играть, я все равно хотел сделать замену. Я не знаю [как Кевин]. Я еще не говорил с врачами. Завтра буду иметь больше информации", - заявил Пеп Гвардиола.
Добавим, что следующий поединок "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов сыграет 1 октября на выезде против "Слована".
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