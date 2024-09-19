Эгиналду: Судаков - невероятный исполнитель. Ему немного не повезло

Вингер "Шахтера" Эгиналду поделился впечатлениями от встречи с "Болоньей" (0:0) в Лиге чемпионов.

"Считаю, нам удалось довольно неплохо стартовать в Лиге чемпионов, мы продемонстрировали высокий уровень игры. Хотя нам не удалось одержать победу, могу гарантировать, что команда до последнего боролась на поле за результат.

Каждая команда, которая участвует в Лиге чемпионов, является коллективом высочайшего уровня, и «Болонья» это подтвердила. Поэтому считаю, что им хватало опыта именно в подходе к нашей встрече.

На самом деле такие моменты случаются (как нереализованный пенальти - прим.), и Судаков - невероятный исполнитель. Ему немного не повезло, возможно, из-за погодных условий. Конечно, неприятно не реализовывать такие возможности, но могу заверить, что это никак не повлияло на дальнейшую игру команды.

Конечно, погода влияла на ход матча. Это чувствовалось сразу, ведь поле не было настолько подготовлено к игре, как, например, при обычных условиях, мяч отскакивал несколько иначе. Впрочем обе команды играли при одинаковых обстоятельствах. Было сложно, однако этот фактор не имел существенного влияния на поединок.

Все мы очень счастливы, ведь Лига чемпионов - это соревнования высшего сорта, и для нас большая честь быть частью лучших команд Европы и играть на таком высоком уровне", - отметил бразилец.