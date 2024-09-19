Виктор Грачев: Шахтер играл с командной среднего уровня, которую можно было бы обыгрывать

Легенда "Шахтера" Виктор Грачев поделился c журналистом UA-Футбол мнением о матче первого тура Лиги чемпионов "Болонья" - "Шахтер", закончившемся ничейным результатом 0:0.

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- Если бы Судаков забил пенальти, то игра могла пойти по-другому сценарию?

- Да, игра могла бы пойти по-другому сценарию. Был бы другой настрой, вдохновение на оставшиеся 85 минут матча. Я считаю, "Шахтер" играл с командной среднего уровня, которую можно было бы обыгрывать. Если брать по моментам, то у "горняков" не было явных голевых, а вот хозяева имели шанс забить на 52-й минуте, но здорово выручил Ризнык. Могло быть и 1:0 в пользу итальянцев, и тогда печаль для "Шахтера", игравшего больше на ничью, больше оборонялся, и в целом игра давалась сложновато. Можно дать скидку, что это была первая игра в Лиге чемпионов, и хорошо, что попалась "Болонья", середняк чемпионата Италии.

- Но чтобы обыграть команду среднего уровня, такую как "Болонья", нужно создавать моменты, реализовав их в голы. "Шахтер" не имел ни одного, в атаке было блекло.

- О каких моментах можно говорить, если за игру один удар в створ ворот. У соперника было 16 ударов, из них пять в рамку.

- Итальянцы, кроме голевого момента на 52-й минуте, могли забить еще раньше на 45+7 минуте, и опять выше всяких похвал сыграл Ризнык.

- Ризнык – лучший игрок матча в составе "Шахтера". Он заметно прибавляет, становится хорошим вратарем, поэтому его переход в такой клуб как "Шахтер" только в плюс. В классной команде и вратари тоже быстрее растут. По такой игре, когда много работы нет, но он выручает в 2-3 моментах, это говорит о классе вратаря. Два голевых момента и два раза выручил – то, что должен делать страж ворот. И тогда команда чувствует надежность своего тыла. Хорошо, что "Шахтер" отбился, но есть над чем работать. Нужно улучшать игру. Лига чемпионов – это другой уровень по сравнению с чемпионатом Украины.

- Видно, что "Шахтер" еще не в оптимальной форме. Это показала данная игра, и провальный старт в чемпионате Украины. Согласны?

- Есть такая ситуация. Необходимо прибавлять в командной и в скоростной игре, в быстроте развития атаки, а контратаки проводить быстрее. Контроль мяча заключается не в держании его поперек поля на своей половине, а в проникновении в зоны соперника с разрезающими передачами между линиями. Пока у "Шахтера" нет стабильности в игре, как было раньше, когда "горняки" выходили забивали три-четыре мяча и на этом матч заканчивался. Сейчас такого нет. Понятно, футболисты приживаются, притираются, новый тренер и всему нужно время. За три месяца становление команды не бывает. Посмотрите, в стартовом составе донетчан вышло девять украинских футболистов и только два легионера. Приятно, что главный тренер Пушич доверяет место в составе нашим доморощенным игрокам.

- Можно сказать, 0:0 хороший результат для "Шахтера"?

- Абсолютно верно, тем более на выезде. В Италии всегда тяжело играть. По этой игре, что показал "Шахтер", ничья сродни победы. Очко на выезде это тоже очко, его нужно завоевать, приложив немалые усилия. Какая бы ни была "Болонья", завоевавшая путевку в Лигу чемпионов через сито итальянского чемпионата, у которой был стимул удачно выступить перед родными болельщиками, было больше эмоций на родном стадионе, и вся эта атмосфера наверняка давила на игроков "Шахтера". Но ничего, выдержали, есть почин, хороший результат и нужно двигаться дальше. Однозначно, 0:0 – в пользу "Шахтера".