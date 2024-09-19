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Фейеноорд - Байер Леверкузен. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов

Фейеноорд - Байер Леверкузен: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 19.09.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол

Фейеноорд - Байер Леверкузен. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Фейеноорд" в прошлом сезоне Лиги чемпионов давал бой каждому сопернику (мадридский "Атлетико" не даст соврать). К новому розыгрышу турнира они хоть и подходят уже более опытной командой, однако не в хорошем настроении, поскольку роттердамцы в четырех матчах Эредивизии, три сыграли вничью. Кроме того, нидерландцы имеют нового тренера Бриана Приске, который еще вливается в новый коллектив. Что касается "Байера", то подопечные Хаби Алонсо продолжают играть ярко в нападении, однако небезупречно в защите (в пяти поединках "фармацевты" пропустили восемь голов). Каждая из команд будет стремиться одержать победу сегодня, но удастся ли реализовать свои планы на игру, увидим уже сегодня на стадионе "Фейеноорд".

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Лига чемпионов, первый тур

19 сентября. 19:45. Роттердам. "Фейеноорд"

Главный арбитр: Давиде Масса (Италия)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 1

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Трансляція матчу "Феєнорд" — "Баєр Леверкузен"
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Гресь
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