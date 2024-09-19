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Фейеноорд - Байер Леверкузен. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
Фейеноорд - Байер Леверкузен: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 19.09.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Фейеноорд" в прошлом сезоне Лиги чемпионов давал бой каждому сопернику (мадридский "Атлетико" не даст соврать). К новому розыгрышу турнира они хоть и подходят уже более опытной командой, однако не в хорошем настроении, поскольку роттердамцы в четырех матчах Эредивизии, три сыграли вничью. Кроме того, нидерландцы имеют нового тренера Бриана Приске, который еще вливается в новый коллектив. Что касается "Байера", то подопечные Хаби Алонсо продолжают играть ярко в нападении, однако небезупречно в защите (в пяти поединках "фармацевты" пропустили восемь голов). Каждая из команд будет стремиться одержать победу сегодня, но удастся ли реализовать свои планы на игру, увидим уже сегодня на стадионе "Фейеноорд".
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Лига чемпионов, первый тур
19 сентября. 19:45. Роттердам. "Фейеноорд"
Главный арбитр: Давиде Масса (Италия)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 1
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