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Монако - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
Монако - Барселона: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 19.09.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол
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"Барселона" после идеального старта сезона в Ла Лиге, где у нее 5 побед в 5 матчах, начинает Лигу чемпионов выездом в Монако.
Монегаски тоже сильны старте сезона — у них 3 победы и ничья. Тем не менее, уровни оппозиции несопоставимы.
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Лига чемпионов, первый тур
19 сентября, 22:00. Фонвьей. Стад "Луи II”
Главный арбитр: Аллард Линдхут (Нидерланды)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 2
Трансляція матчу "Монако" — "Барселона"Смотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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