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Монако - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов

Монако - Барселона: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 19.09.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол

Монако - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" после идеального старта сезона в Ла Лиге, где у нее 5 побед в 5 матчах, начинает Лигу чемпионов выездом в Монако.

Монегаски тоже сильны старте сезона — у них 3 победы и ничья. Тем не менее, уровни оппозиции несопоставимы.

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Лига чемпионов, первый тур

19 сентября, 22:00. Фонвьей. Стад "Луи II”

Главный арбитр: Аллард Линдхут (Нидерланды)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 2

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Трансляція матчу "Монако" — "Барселона"
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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