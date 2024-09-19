Монако - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

"Барселона" после идеального старта сезона в Ла Лиге, где у нее 5 побед в 5 матчах, начинает Лигу чемпионов выездом в Монако.

Монегаски тоже сильны старте сезона — у них 3 победы и ничья. Тем не менее, уровни оппозиции несопоставимы.

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Лига чемпионов, первый тур

19 сентября, 22:00. Фонвьей. Стад "Луи II”

Главный арбитр: Аллард Линдхут (Нидерланды)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 2