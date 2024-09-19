Рубен Диаш насчет ничейного результата с Интером: Это был очень хороший тест для нас - сыграть против такой сильной команды

Вчера "Интер" сумел сыграть в нулевую ничью с "Манчестер Сити" на выезде. Центральный защитник "горожан" Рубен Диаш считает, что безголевая ничья с чемпионом Италии стала большим испытанием для его игроков.

"Что ж, очень напряженная игра против очень сильного соперника. Мы знали, что нас ждет. Они тоже топ-команда, они привыкли побеждать. Очевидно, что нам было бы нелегко. В конце концов, команда показала великолепную игру. Мы были очень близки к тому, чтобы забить. Но да, мы примем это и будем двигаться вперед. Это был очень хороший тест для нас - сыграть против такой сильной команды. Мы знаем, что они могут быть опасными во многих разных сценариях. У них есть игроки, которые умеют очень хорошо держать мяч. Также они могут быть опасными при переходах. Мы знаем их очень хорошо, особенно после финала, в котором мы играли против них. Мы знали разные способы, которыми они могут нанести нам вред. Мы довольны работой, которую мы проделали", - заявил Рубен Диаш.

Добавим, что следующий матч "Манчестер Сити" сыграет в чемпионате 22 сентября против "Арсенала".