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Рубен Диаш насчет ничейного результата с Интером: Это был очень хороший тест для нас - сыграть против такой сильной команды

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Не каждая команда может покинуть Этихад с очками в активе

Рубен Диаш насчет ничейного результата с Интером: Это был очень хороший тест для нас - сыграть против такой сильной команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера "Интер" сумел сыграть в нулевую ничью с "Манчестер Сити" на выезде. Центральный защитник "горожан" Рубен Диаш считает, что безголевая ничья с чемпионом Италии стала большим испытанием для его игроков.

"Что ж, очень напряженная игра против очень сильного соперника. Мы знали, что нас ждет. Они тоже топ-команда, они привыкли побеждать. Очевидно, что нам было бы нелегко. В конце концов, команда показала великолепную игру. Мы были очень близки к тому, чтобы забить. Но да, мы примем это и будем двигаться вперед. Это был очень хороший тест для нас - сыграть против такой сильной команды. Мы знаем, что они могут быть опасными во многих разных сценариях. У них есть игроки, которые умеют очень хорошо держать мяч. Также они могут быть опасными при переходах. Мы знаем их очень хорошо, особенно после финала, в котором мы играли против них. Мы знали разные способы, которыми они могут нанести нам вред. Мы довольны работой, которую мы проделали", - заявил Рубен Диаш.

Добавим, что следующий матч "Манчестер Сити" сыграет в чемпионате 22 сентября против "Арсенала".

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Лига чемпионов Интер (Милан) Манчестер Сити Рубен Диаш
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Источник:
Манчестер Сіті
Опубликовал: Александр Гресь
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