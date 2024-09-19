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Брест - Штурм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
Брест - Штурм: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 19.09.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Не самая яркая пара, правда? Особенно для такого уровня еврокубков. Но матч "Бреста" интересен двумя факторами: своим дебютом в Лиге чемпионов и тем, что также у французской команды будет встреча с донецким "Шахтером".
Не обошлось и без неприятностей для "пиратов". УЕФА не допустила их домашний стадион для матчей ЛЧ. Поэтому свои поединки "Брест" сыграет в Генгаме, который расположен ориентировочно в 115 километрах от самого Бреста. Поэтому фактически все восемь поединков дебютной Лиги чемпионов для команды будут на выезде.
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Лига чемпионов, первый тур
19 сентября, 22:00. "Стад де Рудуру" (Генгам)
Главный арбитр: Ник Уолш (Шотландия)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 5
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