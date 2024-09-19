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Капитан Болоньи Орсолини: Если и была команда, которая должна была забить, то это мы

Лига Чемпионов

Результатом "красно-синие" довольны

Капитан Болоньи Орсолини: Если и была команда, которая должна была забить, то это мы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Капитан "Болоньи" Риккардо Орсолини прокомментировал ничью с "Шахтером" (0:0) в дебютном для итальянской команды матче в рамках Лиги чемпионов.

"После нескольких моментов первоначального напряжения остаются сильные эмоции, потому что это был мой первый выход в Лиге чемпионов. Как и у многих одноклубников. Как только мы преодолели этот этап, мы попытались играть, но мы знали, что нам противостоит соперник, который сразу же поставил нас в затруднительное положение. Мы привезли пенальти, но Скорупский очень хорошо его отразил.

Если и была команда на поле, которая должна была забить, то, наверное, это были мы. Мы имели моменты и могли несколько раз выходить вперед. В конце первого тайма тренер нас похвалил, потому что они ни разу не били по воротам. В целом, мы довольны набранным очком. Могло быть и ноль, но могло быть и три", - сказал Орсолини.

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Болонья Лига чемпионов Шахтер (Донецк) Риккардо Орсолини
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Источник:
TMW
Опубликовал: Александр Бураков
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