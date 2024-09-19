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Индзаги: Против команд вроде Ман Сити и Реала всегда кажется, что ты можешь забить, но потом им удается отыграться

Лига Чемпионов
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Итальянский тренер также отметил игру своих подопечных

Индзаги: Против команд вроде Ман Сити и Реала всегда кажется, что ты можешь забить, но потом им удается отыграться

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В выездном поединке против "Манчестер Сити" команде Симоне Индзаги удалось оттуда взять ничью (0:0). Хотя этот счет является положительным результатом для "Интера", главный тренер "нерадзурри" считает, что его подопечные могли одержать победу.

"Игроки очень хорошо сыграли, мы знали качество наших соперников, но мы действовали слаженно и могли нанести им больший урон в некоторых ситуациях. В заключительной трети нам нужно было показать мастерство и технику, которые у нас есть в команде.

Против таких команд как "Манчестер Сити" и "Реал", всегда кажется, что ты можешь забить гол, но потом им удается отыграться", - цитирует Симоне Индзаги Reuters.

Добавим, что следующий поединок "Интер" сыграет в рамках Серии А 22 сентября, где им будет противостоять принципиальный соперник - "Милан".

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Источник:
Reuters
Опубликовал: Александр Гресь
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