Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Симоне Индзаги: Против таких команд как Манчестер Сити и Реал, всегда кажется, что ты можешь забить гол, но потом им удается его спасти
Итальянский тренер также отметил игру своих подопечных
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В выездном поединке против "Манчестер Сити" команде Симоне Индзаги удалось оттуда взять ничью (0:0). Хотя этот счет является положительным результатом для "Интера", главный тренер "нерадзурри" считает, что его подопечные могли одержать победу.
"Игроки очень хорошо сыграли, мы знали качество наших соперников, но мы действовали слаженно и могли нанести им больший урон в некоторых ситуациях. В заключительной трети нам нужно было показать мастерство и технику, которые у нас есть в команде. Против таких команд как "Манчестер Сити" и "Реал", всегда кажется, что ты можешь забить гол, но потом им удается его спасти", - цитирует Симоне Индзаги Reuters.
Добавим, что следующий поединок "Интер" сыграет в рамках Серии А 22 сентября, где им будет противостоять принципиальный соперник - "Милан".
Популярное сейчас
- Довбик посетил организованной Ромой праздничный вечер в день увольнения Де Росси
- Журналисты ТаТоТаке поделились инсайдерской информацией о состоянии Себальоса
- Арсенал готов продать Зинченко зимой
- ЛЧ. Болонья - Шахтер 0:0. Вязко во всех смыслах
- С Шевченко, Притулой, Беленюком и другими звездами. Свитолина отпраздновала 30-летие. ФОТО
- Красавица дня. Милая парагвайская дама, чей парень решил судьбу матча против Бразилии