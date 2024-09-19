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Црвена Звезда - Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов

Црвена Звезда - Бенфика: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 19.09.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол

Црвена Звезда - Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Впервые в истории матчи Лиги чемпионов состоятся в четверг. В одном из них встретятся "Црвена Звезда" и "Бенфика" украинского голкипера Анатолия Трубина.

Последний раз между собой эти команды играли 40 лет назад еще в тогдашнем европейском кубке. Теперь начинается новая история.

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Лига чемпионов, первый тур

19 сентября, 19:45. Белград. "Райко Митич"

Главный арбитр: Майкл Оливер (Англия)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 7

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Трансляція матчу "Црвена Звезда" — "Бенфіка"
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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