Црвена Звезда - Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Впервые в истории матчи Лиги чемпионов состоятся в четверг. В одном из них встретятся "Црвена Звезда" и "Бенфика" украинского голкипера Анатолия Трубина.

Последний раз между собой эти команды играли 40 лет назад еще в тогдашнем европейском кубке. Теперь начинается новая история.

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Лига чемпионов, первый тур

19 сентября, 19:45. Белград. "Райко Митич"

Главный арбитр: Майкл Оливер (Англия)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 7