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Ветеран Шахтера провёл юбилейный матч в еврокубках

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Выдающаяся статистика Тараса Степаненко

Ветеран Шахтера провёл юбилейный матч в еврокубках

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко вышел с замены на поединок первого тура основного раунда Лиги чемпионов с "Болоньей" (0:0).

Эта игра стала 100-м в еврокубковой карьере 35-летнего футболиста (71 - в Лиге чемпионов, 29 – в Лиге Европе).

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Дебют Степаненко на международной арене состоялся 23 ноября 2010 года в гостевой встрече "Шахтера" против сербского "Партизана" на групповом этапе Лиги чемпионов (3:0).

Больше матчей в составе украинских клубов в еврокубках провели лишь четыре футболиста: Тайсон (105), Андрей Пятов (132), Дарио Срна (137) и Александр Шовковский (143).

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