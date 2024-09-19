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Ветеран Шахтера провёл юбилейный матч в еврокубках
Выдающаяся статистика Тараса Степаненко
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко вышел с замены на поединок первого тура основного раунда Лиги чемпионов с "Болоньей" (0:0).
Эта игра стала 100-м в еврокубковой карьере 35-летнего футболиста (71 - в Лиге чемпионов, 29 – в Лиге Европе).
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Дебют Степаненко на международной арене состоялся 23 ноября 2010 года в гостевой встрече "Шахтера" против сербского "Партизана" на групповом этапе Лиги чемпионов (3:0).
Больше матчей в составе украинских клубов в еврокубках провели лишь четыре футболиста: Тайсон (105), Андрей Пятов (132), Дарио Срна (137) и Александр Шовковский (143).
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