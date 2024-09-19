Мои друзья, хоть не в Болонье… Акценты зрителя на старте Шахтера в Лиге чемпионов

"В плане игры мы не будем отходить от своего "я", от своей картинки и своего рисунка игры. Я повторю еще раз, что мы будем показывать им свою игру – и никак иначе. Потому что мы клуб с большой историей, и у нас есть свое сильное "я" (Ефим Конопля)

“Наш президент всегда говорит, что лучше проиграть, играя в выдающийся футбол, чем выиграть, играя плохо” (Дарио Срна)

А что он говорит о ничьих? Или тут возможны варианты?

Первый соперник “Шахтера” в чемпионате Италии сегодня не блещет: ни одной победы в стартовых четырех турах. Согласен, ключевое слово - Италия.

Если это была игра уровня Лиги чемпионов, то я - итальянский летчик. По одному голевому моменту в начале и конце первого тайма, плюс с натяжкой три-четыре - за десять минут вскоре после перерыва. Это все, ребята. Кто-то из вас сравнил данное зрелище с Лигой конференций. Знаете, а я не стал бы отчаянно с этим спорить.

В последний раз счет мог измениться на 61-й минуте, когда Кастро вновь угодил в сетку ворот мячом не с той стороны. Что команды делали на поле в оставшиеся полчаса с лишним? По версии комментаторов, защищали свое очко, никак не лишнее на старте.

При этом у команды Пушича был единственный, но самый верный шанс выйти вперед уже, или еще на 4-й минуте. Вы сами видели, каким получился пенальти у Судакова. Кстати, не применительно именно к этому эпизоду, но давно согласен со всеми, кто говорит о переоцененности таланта Георгия. Разговоров больше, чем поводов для них.

Для меня очевидно, что по совокупности моментов “Болонья” вполне заслуживала минимальной победы. Ближе всего к голу был Фабиан на 52-й минуте, но Ризнык свои ворота отстоял. Именно наш вратарь, трижды спасавший от гола в течение семи минут, стал самой запомнившейся фигурой матча, наряду с настырным Кастро.

Вообще, игра была такой, о которой не очень хочется говорить. Наверное, вы правы: забудем о ней и удовлетворимся результатом. Но почему-то остались в памяти предматчевые ожидания уважаемых в Украине футбольных людей, причем самых разных.

“Это соперник, который должен быть "Шахтеру" по зубам однозначно... Причем я более чем уверен, что "Шахтер" сегодня должен доминировать, играть первым номером и решать свои задачи…”

“Надеюсь на лидерство Судакова, которому уже пора восстановить свою боевую спортивную форму, и бразильских легионеров, среди которых есть кому феерить. Тем более, что именно в Лиге чемпионов есть отличный повод качественной игрой напомнить о себе…”

“Склоняюсь к тому, что поединок будет урожайным на голы. Убежден, что "Шахтер" свой мяч обязательно забьет…”

“Больший международный опыт, сбалансированный состав, когда в строю все ведущие исполнители, должны помочь "Шахтеру" взять верх с преимуществом в два мяча”.

Все - мимо кассы. Я говорил вам, что это будет момент истины №1 в нашей европейской осени. Что мы увидели? Чемпион Украины может играть на равных с аутсайдером Серии А на его поле. Само по себе неплохо. Хотя “играть” звучит слишком громко для данного случая. “Брать очки” - в самый раз.

Перефразирую классика. Мои друзья, хоть не в “Болонье”, в семью очечко привезли. А их игра - из экономии: пусть не Фонтан, зато свои.

Не критикую - грустно констатирую ожидаемый мною факт. Теперь давайте посмотрим, сколько к этому очку удастся прибавить. Но комментировать таблицу для 36 команд не возьмусь. Дожились до футбола по шахматной системе. Швейцарская вещь…

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