Диего Симеоне: Мы видели, как стартовали сильные команды, и это побуждает нас всех начать побеждать

Сегодня продолжатся соревновательный день Лиги чемпионов. Один из поединков состоится в Мадриде, где "Атлетико" будет принимать "РБ Лейпциг". На предматчевой пресс-конференции главный тренер "матрасников" Диего Симеоне отметил, что его команда будет соревноваться с сильным соперником, но нужно добывать три очка.

"С кем бы ты ни играл, надо побеждать. Мы видели, как стартовали сильные команды, и это побуждает нас всех начать побеждать. Я смотрел матч "Ливерпуль" - "Милан", интересная игра. Мы увидим более интересную Лигу чемпионов для людей, потому что командам нужно выигрывать, ничьи - это хорошо до определенного момента, и нам придется жестко конкурировать, любой соперник сильно вырос в Европе и будет создавать трудности. [О "РБ Лейпциг"] Это команда, которая очень хорошо работает. Они играли разные матчи: с Леверкузеном они играли низко и выходили на контратаки, против берлинского "Униона" они атаковали всю игру с быстрыми игроками, прессинговали. Посмотрим, с чем мы столкнемся, мы видели обе версии", - цитирует Диего Симеоне Marca.

Добавим, что матч "Атлетико Мадрид" - "РБ Лейпциг" состоится 19 сентября в 22:00 по киевскому времени.