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Конопля – о травме в игре с Болоньей: Болит бок, больно нагибаться
"Нужно обследование" (с)
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Правый защитник "Шахтера" Ефим Конопля ответил на вопрос о своём самочувствии.
Напомним, 25-летний украинец был заменен из-за травмы на 41-й минуте поединка первого тура общего этапа Лиги чемпионов против "Болоньи" (0:0).
"Болит бок, больно нагибаться, ударили в косую мышцу. Пока не знаем деталей, нужно обследование, наверное, МРТ", – рассказал Ефим.
На счету Конопли 5 матчей в текущем сезоне (без результативных действий).
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Источник:Tribuna
Опубликовал: Александр Бураков
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