Ханси Флик насчет травмы Фермина Лопеса: Я чувствую себя немного виноватым, потому что сейчас он нам нужен

Недавно стало известно, что Фермин Лопес снова получил повреждение, находясь в тренировочном лагере "Барселоны". Игрок получил травму правой ноги и, по предварительной информации, он будет недоступен несколько недель. На предматчевой пресс-конференции в Лиге чемпионов, главный тренер каталонцев Ханси Флик взял на себя ответственность за травму своего подопечного.

"Фермина жаль, потому что я чувствую определенную ответственность. Никто не хотел отпускать его в U-21, и я говорил с ним, поэтому чувствую себя немного виноватым, поскольку сейчас он нам нужен. Вчера, когда я увидел его у врача, мне стало жаль его. Вы должны заботиться об игроках", - цитирует Ханси Флика Marca.

Добавим, что Фермин Лопес летом принял участие в двух международных турнирах за сборную Испании (Евро-2024 и Олимпиаде в Париже), а также провел три поединка в новом сезоне Ла Лиги.