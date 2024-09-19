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Ханси Флик насчет травмы Фермина Лопеса: Я чувствую себя немного виноватым, потому что сейчас он нам нужен
Немец потерял важного игрока
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Недавно стало известно, что Фермин Лопес снова получил повреждение, находясь в тренировочном лагере "Барселоны". Игрок получил травму правой ноги и, по предварительной информации, он будет недоступен несколько недель. На предматчевой пресс-конференции в Лиге чемпионов, главный тренер каталонцев Ханси Флик взял на себя ответственность за травму своего подопечного.
"Фермина жаль, потому что я чувствую определенную ответственность. Никто не хотел отпускать его в U-21, и я говорил с ним, поэтому чувствую себя немного виноватым, поскольку сейчас он нам нужен. Вчера, когда я увидел его у врача, мне стало жаль его. Вы должны заботиться об игроках", - цитирует Ханси Флика Marca.
Добавим, что Фермин Лопес летом принял участие в двух международных турнирах за сборную Испании (Евро-2024 и Олимпиаде в Париже), а также провел три поединка в новом сезоне Ла Лиги.
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