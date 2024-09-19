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Аталанта - Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
Аталанта - Арсенал: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 19.09.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" - "Интер", "Милан" - "Ливерпуль" - более вкусные вывески первого тура основного раунда Лиги Чемпионов. Однако именно матч "Аталанта" - "Арсенал" в итоге может оказаться наиболее интересным, наиболее качественным в туре.
Одна из лучших команд Англии едет в гости к сопернику, уже разгромившему весной другую топ-команду АПЛ. К сопернику, против которого никто не любит играть.
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Лига чемпионов, первый тур
19 сентября, 22:00. Бергамо. "Гевисс Стэдиум"
Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 1
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