Аталанта - Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

"Манчестер Сити" - "Интер", "Милан" - "Ливерпуль" - более вкусные вывески первого тура основного раунда Лиги Чемпионов. Однако именно матч "Аталанта" - "Арсенал" в итоге может оказаться наиболее интересным, наиболее качественным в туре.



Одна из лучших команд Англии едет в гости к сопернику, уже разгромившему весной другую топ-команду АПЛ. К сопернику, против которого никто не любит играть.

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Лига чемпионов, первый тур

19 сентября, 22:00. Бергамо. "Гевисс Стэдиум"

Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 1