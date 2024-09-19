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Аталанта - Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов

Аталанта - Арсенал: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 19.09.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол

Аталанта - Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Сити" - "Интер", "Милан" - "Ливерпуль" - более вкусные вывески первого тура основного раунда Лиги Чемпионов. Однако именно матч "Аталанта" - "Арсенал" в итоге может оказаться наиболее интересным, наиболее качественным в туре.

Одна из лучших команд Англии едет в гости к сопернику, уже разгромившему весной другую топ-команду АПЛ. К сопернику, против которого никто не любит играть.

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Лига чемпионов, первый тур

19 сентября, 22:00. Бергамо. "Гевисс Стэдиум"

Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 1

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Трансляція матчу "Аталанта" — "Арсенал"
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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