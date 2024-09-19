  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Нагорняк: С Аталантой Шахтеру будет тяжелее, а Бавария - вовсе запугивающее зрелище
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нагорняк: С Аталантой Шахтеру будет тяжелее, а Бавария - вовсе запугивающее зрелище

Лига Чемпионов

Эксперт порассуждал о перспективах горняков в Лиге чемпионов

Нагорняк: С Аталантой Шахтеру будет тяжелее, а Бавария - вовсе запугивающее зрелище

Шахтар

Новина українською

Известный украинский тренер Сергей Нагорняк высказался о ничьей "Шахтера" в стартовом поединке Лиги чемпионов с "Болоньей" (0:0) и поделился ожиданиями от следующих матчей "горняков" в турнире.

– Сергей Николаевич, как оцените матч "Шахтера" с "Болоньей"?

– Тяжелая игра была. На старте поединка был незабитый пенальти. А потом, в принципе, дончане играли почти без моментов. Возможно, если бы забили пенальти, по-другому чуть-чуть игра пошла бы. А так, благодаря Ризныку "Шахтер" взял очко в матче с "Болоньей". Ризнык в двух убойных моментах выручил, особенно во втором. Если посмотреть статистику, всего три удара по воротам было у "Шахтера".

– После матчей УПЛ с "Оболонью" и "Вересом" у "Шахтера" будет поединок Лиги чемпионов с "Аталантой". С командой из Бергамо будет посложнее?

– Я думаю, "Аталанта" – это посложнее соперник. У "Болоньи" хорошая команда, но лидеров они продали. Риккардо Калафьори перешел в "Арсенал", а Джошуа Зиркзе – в "Манчестер Юнайтед". Лидеры ушли из "Болоньи", но команда все равно играет в довольно неплохой футбол. С "Аталантой" будет сложнее. Бергамаски Лигу Европы все-таки не просто так выиграли. С "Аталантой" всем сложно играть.

– "Бавария" вообще забила девять мячей загребскому "Динамо". Мюнхенцы – будущий соперник "Шахтера".

– "Бавария" очень хорошо выглядит. Что сказать? Запугивающее зрелище!

– "Шахтеру" уже надо настраиваться на поединок с такой "Баварией"?

– Дончане перед "Болоньей" убедительно сыграли в УПЛ против "Карпат". Лига чемпионов – это совершенно другой уровень и другие соперники. В атаке "горняки" неубедительно сыграли против "Болоньи". Новый формат Лиги чемпионов, разные соперники. Будем смотреть.

По теме
yellow-arrow
Ханси Флик насчет травмы Фермина Лопеса: Я чувствую себя немного виноватым, потому что сейчас он нам нужен
yellow-arrow
Аталанта - Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
yellow-arrow
Конопля – о травме в игре с Болоньей: Болит бок, больно нагибаться
Сергей Нагорняк Болонья Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости