Нагорняк: С Аталантой Шахтеру будет тяжелее, а Бавария - вовсе запугивающее зрелище

Известный украинский тренер Сергей Нагорняк высказался о ничьей " Шахтера " в стартовом поединке Лиги чемпионов с "Болоньей" (0:0) и поделился ожиданиями от следующих матчей "горняков" в турнире.

– Сергей Николаевич, как оцените матч "Шахтера" с "Болоньей"?

– Тяжелая игра была. На старте поединка был незабитый пенальти. А потом, в принципе, дончане играли почти без моментов. Возможно, если бы забили пенальти, по-другому чуть-чуть игра пошла бы. А так, благодаря Ризныку "Шахтер" взял очко в матче с "Болоньей". Ризнык в двух убойных моментах выручил, особенно во втором. Если посмотреть статистику, всего три удара по воротам было у "Шахтера".

– После матчей УПЛ с "Оболонью" и "Вересом" у "Шахтера" будет поединок Лиги чемпионов с "Аталантой". С командой из Бергамо будет посложнее?

– Я думаю, "Аталанта" – это посложнее соперник. У "Болоньи" хорошая команда, но лидеров они продали. Риккардо Калафьори перешел в "Арсенал", а Джошуа Зиркзе – в "Манчестер Юнайтед". Лидеры ушли из "Болоньи", но команда все равно играет в довольно неплохой футбол. С "Аталантой" будет сложнее. Бергамаски Лигу Европы все-таки не просто так выиграли. С "Аталантой" всем сложно играть.

– "Бавария" вообще забила девять мячей загребскому "Динамо". Мюнхенцы – будущий соперник "Шахтера".

– "Бавария" очень хорошо выглядит. Что сказать? Запугивающее зрелище!

– "Шахтеру" уже надо настраиваться на поединок с такой "Баварией"?

– Дончане перед "Болоньей" убедительно сыграли в УПЛ против "Карпат". Лига чемпионов – это совершенно другой уровень и другие соперники. В атаке "горняки" неубедительно сыграли против "Болоньи". Новый формат Лиги чемпионов, разные соперники. Будем смотреть.