Воробей: Судаков был лучшим в первом тайме. А вот где были Бондаренко, Зубков и Крыськив

Экс-форвард "Шахтера" и сборной Украины Андрей Воробей прокомментировал ничью дончан в матче Лиги чемпионов с "Болоньей" (0:0).

– Андрей, какие у вас остались впечатления от матча "Болонья" – "Шахтер" (0:0)?

– В целом это был поединок двух команд, которые сейчас переживают не самые лучшие времена. "Болонья" стартовала очень слабо в своем чемпионате. При условно легком календаре на старте они слабо стартовали. "Шахтер "тоже неудачно стартовал – два поражения на старте УПЛ. При таких слабых стартах такая игра и получилась со счетом 0:0. Я где-то подозревал, что будет минимально голов в матче. Конечно, переживал на второй минуте за то, чтобы Судаков реализовал пенальти. Но получилось, что не забил. В принципе в этом матче "Шахтер" ничего большего, чем этот пенальти не создал.

– Как теперь Судакову справиться с этим психологически? Или он забудет этот эпизод?

– Я встану в защиту Судакова. Во-первых, пенальти – это лотерея и он молодец, что нашел в себе мужество пойти его исполнить. Да, не забил. Это ему минус, огромный минус. Но после этого момента, в первом тайме так точно, он был ведущим игроком "Шахтера" на поле. И, честно говоря, вся игра была через него. Он в принципе сыграл хорошо первый тайм. Он очень хорошо сыграл! Георгий выполнил много черновой работы. Я специально за ним следил. Я понимаю, что это такое, когда не забиваешь пенальти. Я смотрю на человека, который не забил пенальти и понимаю, что у него на душе. Судаков в матче с "Болоньей" не потерялся, он играл и создавал. Он молодец! Он был в игре!

– По поводу других футболистов "Шахтера" есть вопросы?

– Вопрос в том, где были Бондаренко и Крыськив в первом тайме. Это большой вопрос! Где был Зубков, это тоже большой вопрос! Я видел на поле только Судакова по первому тайму. Я занесу ему в актив то, что он молодец и не упал духом после нереализованного пенальти. Он был ведущим игроком первого тайма и середины второй половины встречи. То, что не забил пенальти, это, конечно, очень большой минус. Но, повторюсь, молодец, что психологически выстоял после нереализованного одиннадцатиметрового.