Пушич: Стратегия на ЛЧ всегда одна – нужно найти способ выиграть, независимо от формата

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич проанализировал ничью против "Болоньи" (0:0) в первом туре основного раунда Лиги чемпионов.

– Как вы расцениваете такой старт для вашей команды?

– Сложная выездная игра против хорошего соперника, тяжелые обстоятельства – непростое поле для обеих команд. Если в общем то, что мы делали и как играли, могу только гордиться своими футболистами. В начале нам не везло, мы не реализовали пенальти. Потом пришлось произвести две вынужденные замены в течение 25 минут. В таком случае команде нелегко восстановить ментальную энергию, но нам удалось, мы действовали стабильно.

Соперник создал только один момент в первой половине, у нас тоже была возможность. Думаю, ничья – логический результат, но это интересная ничья для обеих команд. Очень доволен тем, что показали мои игроки.

– Какая была стратегия на этот матч, учитывая новый формат в Лиге чемпионов?

– Стратегия всегда одна – нужно найти способ выиграть, независимо от формата. Формат такой, какой есть: интересный вариант, восемь матчей, короткие соревнования, и ты пытаешься набрать баллы, вот и все.