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Пушич: Стратегия на ЛЧ всегда одна – нужно найти способ выиграть, независимо от формата
Наставник горняков подвел итог матча с Болоньей
Фото: Шахтар
Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич проанализировал
– Как вы расцениваете такой старт для вашей команды?
– Сложная выездная игра против хорошего соперника, тяжелые обстоятельства – непростое поле для обеих команд. Если в общем то, что мы делали и как играли, могу только гордиться своими футболистами. В начале нам не везло, мы не реализовали пенальти. Потом пришлось произвести две вынужденные замены в течение 25 минут. В таком случае команде нелегко восстановить ментальную энергию, но нам удалось, мы действовали стабильно.
Соперник создал только один момент в первой половине, у нас тоже была возможность. Думаю, ничья – логический результат, но это интересная ничья для обеих команд. Очень доволен тем, что показали мои игроки.
– Какая была стратегия на этот матч, учитывая новый формат в Лиге чемпионов?
– Стратегия всегда одна – нужно найти способ выиграть, независимо от формата. Формат такой, какой есть: интересный вариант, восемь матчей, короткие соревнования, и ты пытаешься набрать баллы, вот и все.
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