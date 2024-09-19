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Пушич: Стратегия на ЛЧ всегда одна – нужно найти способ выиграть, независимо от формата

Лига Чемпионов

Наставник горняков подвел итог матча с Болоньей

Пушич: Стратегия на ЛЧ всегда одна – нужно найти способ выиграть, независимо от формата

Фото: Шахтар

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич проанализировал ничью против "Болоньи" (0:0) в первом туре основного раунда Лиги чемпионов.

– Как вы расцениваете такой старт для вашей команды?

– Сложная выездная игра против хорошего соперника, тяжелые обстоятельства – непростое поле для обеих команд. Если в общем то, что мы делали и как играли, могу только гордиться своими футболистами. В начале нам не везло, мы не реализовали пенальти. Потом пришлось произвести две вынужденные замены в течение 25 минут. В таком случае команде нелегко восстановить ментальную энергию, но нам удалось, мы действовали стабильно.

Соперник создал только один момент в первой половине, у нас тоже была возможность. Думаю, ничья – логический результат, но это интересная ничья для обеих команд. Очень доволен тем, что показали мои игроки.

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– Какая была стратегия на этот матч, учитывая новый формат в Лиге чемпионов?

– Стратегия всегда одна – нужно найти способ выиграть, независимо от формата. Формат такой, какой есть: интересный вариант, восемь матчей, короткие соревнования, и ты пытаешься набрать баллы, вот и все.

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Болонья Шахтер (Донецк) Марино Пушич
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1 голосов
Источник:
FC Shakhtar Donetsk
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Вarcelinius
19.09.2024 в 18:26
Пушич немного лукавит, как тренер и просто человек, хорошо разбирающийся в футболе, он понимал, шо на данный момент Болонья немного сильнее Шахтёра и ничья на выезде среди орущих тифози очень хороший результат. Потому он и доволен игрой игроков, как и я. Означает ли это, шо я тоже хорошо разбираюсь в футболе? Пожалуй да. Какашин и дохтурь сразу идут нах.
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Комментарии 4
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Вarcelinius
19.09.2024 в 18:26
Пушич немного лукавит, как тренер и просто человек, хорошо разбирающийся в футболе, он понимал, шо на данный момент Болонья немного сильнее Шахтёра и ничья на выезде среди орущих тифози очень хороший результат. Потому он и доволен игрой игроков, как и я. Означает ли это, шо я тоже хорошо разбираюсь в футболе? Пожалуй да. Какашин и дохтурь сразу идут нах.
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0
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Просто Квашин (Харків)
19.09.2024 в 18:45
пархатий пацюк - зрадник України... думай про концерт кобздона....
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tolina-ystas (Краматорск)
19.09.2024 в 18:05
Можно говорить о результате а вот ,что показали игроки Шахтёра,кроме Пушича никто не понял.Показал только вратарь.
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Вarcelinius
19.09.2024 в 18:36
Шахтёр умело оборонялся и неплохо держал мяч в центре поля, не прогибался и контролировал мяч, а главное не поплыл в конце матча. Вот за это Пушич и доволен игрой команды. С атакой не сложилось, это да. Но, если б Шахтёр сделал упор на атаку, то он бы проиграл, ибо разладились бы защитные порядки. Шахтёр сейчас не настолько силён, шоб побеждать в одну калитку середняков топ-лиг в до отказа наполненных орущими фанами стадионах на выезде.
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